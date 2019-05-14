“Annelerimizin İsmiyle İstasyonlar Bir Başka Güzel” kampanyası

İSTANBUL (AA)- TOTAL Oil Türkiye Anneler Günü kapsamında gerçekleştirdiği dikkati çekici uygulama ve reklam filmiyle Anneler Günü’nü kutluyor ve hayat enerjimizi aslında annelerimize borçlu olduğumuzu hatırlatıyor. Şirket'ten yapılan açıklamaya göre, TOTAL Oil Türkiye, 13 Mayıs'ta, Anneler Günü’nde hayata geçirdiği projesiyle, İstanbul’da kendi işlettiği istasyonların isimlerini istasyon müdürlerinin annelerinin isimleriyle değiştirdi. Proje kapsamında bu istasyonların üzerlerinde yer alan lokasyon isimleri kaldırılarak, yerine o istasyonun yetkilisinin annesinin ismi yerleştirildi. İsimlikleri değişen Total akaryakıt istasyonları ay sonuna kadar annelerin isimleriyle hizmet verecek. TOTAL, bu uygulamasıyla aynı zamanda sektörde yine bir ilke imza atmış oldu. TOTAL Oil Türkiye, Anneler Günü projesiyle ilgili olarak bir de reklam filmi yayınladı. Filmde, annelerin isimleri değiştirilmiş istasyonlara gelmesi, çalışanların annelere bu sürprizi yaşatması ve karşılıklı yaşanan güzel enerjili duygusal anlar konu alınıyor. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Hayat kalitenizi yükseltmek için bir de bunları deneyin IFA - Tüketici elektroniği pazarı 1.05 trilyon euroya çıkacak Erkek çalışanlar kadın yönetici istiyor

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TOTAL Oil Türkiye Satış Direktörü Göker Gökkaya, Total Oil Türkiye olarak, Demirören Grubu’nun tüm şirketlerinde olduğu gibi Türkiye’ye değer katmak, ülkemize ve insanımıza en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için çalıştıklarını belirtti. Bu hayat yolculuğunda annelerimizin bize nasıl enerji kattığını ve bizler için ne kadar önemli olduğunu, bu özel günde herkese hatırlatmak istediklerini ifade eden Gökkaya, “Bu güne daha da anlam kazandırmak için istasyonlarımızda bir ilki gerçekleştirdik. Çalışanlarımızın annelerinin isimlerini taşıyan istasyonlarımız, eminim gören herkesin yüreğini ısıtacaktır. Annelerimize emekleri için ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu vesileyle tüm annelerimizin gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı. Annelerinin isimleri TOTAL Oil Türkiye istasyonlarına verilen Total çalışanları ise bu projede yer almaktan büyük gurur duyduklarını belirttiler. Her çocuğun annesini onurlandırmak istediğini bu projeyle bunu başardıklarını ifade eden Total çalışanları annelerine böyle bir anı yaşatma imkanı buldukları için de ayrıca teşekkür ettiler.