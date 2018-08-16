Antalya 8 milyon turisti geçti

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TURİZMDE bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı 8 milyon 64 bine ulaştı. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 30 artış oldu.

Antalya, turizmde bu yıl rekorlarını tazelemeyi sürdürüyor. Bu yıl tüm zamanların rekoru olarak 14 milyon turist hedeflenen Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı, dün itibariyle 8 milyon 64 bin 16 turiste ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 6 milyon 209 bin olan turist sayısı, bu yıl 1 milyon 854 bin artmış oldu. Artış oranı ise yüzde 30.

Antalya, turizmde bugüne kadarki en iyi dönemi olan 2014 yılının da üstünde seyrediyor. 2014'ün aynı dönemine göre turist sayısındaki artış yaklaşık 422 bin oldu. En kötü dönem olan 2016'nın aynı dönemine göre ise turist sayısı 4 milyon 234 bin artış gösterdi.

Ağustos ayının ilk yarısında ise havayoluyla kente gelen turist sayısı 1 milyon rakamını aşarak, 1 milyon 76 bin 959'a ulaştı. Geçen yılın ağustos ayı 15 günlük dönemine göre de yüzde 18'lik artış kaydedildi.

RUSLAR İLK SIRADA

Antalya bu yıl dünyaca ünlü turizm destinasyonları Maldivler, Hong Kong, Fildişi Sahili, Dominik gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 175 ülkeden turist ağırladı. Bu yıl kente gelen turistlerin milliyetlerine göre dağılımına bakıldığında, temmuz ayı sonu itibariyle Rusya, Antalya'ya en çok turist gönderen ülke oldu. Bu yıl da rekor artışların devam ettiği Rus pazarından, ocak-temmuz döneminde Antalya'ya gelen toplam turist sayısı 2 milyon 621 bin 608'e yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28'lik artışla Rus turist sayısı 575 bin arttı. Antalya'nın en çok turist ağırladığı ikinci ülke ise Almanya oldu. Son iki yıldır ciddi düşüş yaşanan ve bu yıl yeniden toparlanma sürecinin yaşandığı Almanya'dan ise geçen yıla göre gelen turist sayısı yüzde 32 oranında arttı. Kente bu yıl 7 aylık dönemde 1 milyon 117 bin 623 Alman turist geldi.