Antalya bayramda 400 bin kişiyi ağırladı

Sahillere akın eden tatilciler, güneşin, kumun, denizin keyfini çıkarıyor. Kentin tarihi ve kültürel değerlerini de ziyaret eden misafirler, bayram tatilini dolu dolu geçiriyor.

- "Tesisler yüzde 100 doldu"

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok iyi bir bayram dönemi geçirdiklerini söyledi.

Tesislerin hepsinde yüzde 100 doluluğa ulaşıldığına işaret eden Ayık, şunları kaydetti:

"Tatil boyunca 400 bin kişinin Antalya'daki tesislerde konakladığını tahmin ediyoruz. Tatil devam ediyor. Bayram tatilinde Türkiye genelinde ise 5 milyonluk insan trafiği oluştu. Bunun yaklaşık 400 bini Antalya'da konaklama tesislerinde kaldı. Geri kalanı da eş dost akraba memleket ziyareti şeklinde tatillerini yaptılar. Toplamda 10 milyar liralık ekonomik büyüklük yaratıldı diye düşünüyoruz. Sadece kıyılarda değil, Türkiye genelinde bütün bölgelerde yoğunluk vardı. Bolu'da da insanlar vardı, Safranbolu'da, Antalya'da, Ege Bölgesi'nde, Kapadokya'da, Karadeniz'de her yerde vardı. Artık iç pazarda tatil algısı oluştu."

Ayık, tatilcilerin dönüşlerinin başladığını hatırlatarak, vatandaşların daha dikkatli olmasını, arabayla seyahat edenlerin kazaya mahal vermeden güvenli şekilde evlerine dönmelerini temenni etti.