Antalya Film Festivali'nde oylama heyecanı BiP’te

İSTANBUL (AA) - "Yerli iletişim ve yaşam platformu" BiP kullanıcıları, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde yarışacak filmlerin oylamalarını uygulama üzerinden gerçekleştirebilecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, festival 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Antalya Film Festivali'nin yarışma kategorisinde yer alan 8'i uluslararası toplam 10 film BiP ile oylanacak. En iyilerin belirleneceği etkinlikte kullanıcılar, BiP içerisinde yer alan Antalya Film Festivali kanalına girerek filmleri oylayacak.

İzleyiciler, BiP Keşfet bölümünde yer alan Antalya Film Festivali kanalına film gösteriminin yapılacağı salon girişindeki bilet kontrolleri sırasında verilecek kodu girecek, böylece oy verme işlemi gerçekleştirilmiş olacak.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen BİP, sadece Türkiye'de değil, Afrika'dan Antarktika'ya 25 milyon kullanıcıyı buluşturuyor. Keşfet bölümünde yer alan 150'den fazla servis ile bir yaşam platformuna dönen BiP ile günlük birçok ihtiyaç tek bir platform üzerinden karşılanabiliyor.

Zengin oyun seçeneklerinin yanında spordan magazine birçok içeriğin anlık olarak kullanıcılara sunulduğu BiP, farklı yarışmalar ile kullanıcıların keyif ve heyecan dolu vakit geçirmesini sağlıyor. BiP ayrıca karşılıklı takip etme, grup görüntülü görüşme, mesaj gönderir gibi hızlı ve kolay para gönderme, İkinci Numaram BiP'te gibi rakiplerinde olmayan birçok özelliğe sahip.

