Antalya Havalimanı'na saatte 18 uçak indi

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Antalya'ya yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçi artışına bağlı olarak Antalya Havalimanı da temmuzda oldukça hareketli bir ay geçirdi. Havalimanına saatte 18,3 uçak iniş yaptı.

AA muhabirinin Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, Antalya Havalimanı'na 1-30 Temmuz 2018 tarihlerinde 2 bin 340'ı iç hatlara, 10 bin 870'i de dış hatlara olmak üzere toplam 13 bin 210 uçak geldi. Havalimanına gelen uçakların yüzde 82,3'ünü dış hatlara gelen uçaklar oluştururken, iç ve dış hatlara saatte 18,3 uçak iniş yaptı.

Öte yandan dış hatlardan kente gelen ziyaretçi sayısı 1-30 Temmuz tarihlerinde 2 milyon 103 bin 748 olarak hesaplandı. 1 Ocak-30 Temmuz tarihlerinde ise dış hatlardan Antalya'ya giriş yapan ziyaretçi sayısı 6 milyon 736 bin 520 oldu.

Temmuzda iç hatlardan 2 bin 359, dış hatlardan da 10 bin 857 uçak havalandı.

- Antalya Valisi Karaloğlu

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya için 2018 yılında 14 milyon turist hedefi konulduğunu hatırlatarak, "Demiştik ki 'Antalya olarak tüm zamanların rekorunu 2018'de kırabiliriz.' Haziran ayı tüm zamanların en iyi ayıydı, bugün çok rahatlıkla ifade edebiliyoruz ki tüm zamanların en iyi temmuzunu da yaşadık." diye konuştu.