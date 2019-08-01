Antalya Havalimanı'na saatte 20 uçak indi

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya'ya bir ayda 2 milyon 450 bin 650 yabancı turist geldi, Antalya Havalimanı'na ise saatte 20 uçak iniş yaptı.

Turizmin başkentine yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçi artışına bağlı Antalya Havalimanı oldukça hareketli bir ay geçirdi.

AA muhabirinin Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, Antalya Havalimanı'na 1-30 Temmuz 2019'da iç hatlara 2 bin 188, dış hatlara da 12 bin 84 olmak üzere toplam 14 bin 272 uçak geldi. Havalimanında iç ve dış hatlara saatte yaklaşık 20 uçak iniş yaptı. İç ve dış hatlarda bir ayda iniş, kalkış yapan uçak sayısı ise 28 bin 504 olarak gerçekleşti.

Temmuzda iç hatlardan 2 bin 120, dış hatlardan da 12 bin 112 uçak havalandı.

- Turist sayısı 8 milyona ulaştı

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği yolcu istatistiği verilerine göre ise dış hatlardan kente gelen ziyaretçi sayısı 1-30 Temmuz'da 2 milyon 450 bin 650 olarak hesaplandı. Günlük olarak en fazla yabancı turistin geldiği gün ise 92 bin 334 kişi ile 28 Temmuz oldu.