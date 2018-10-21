FİNANS

Antalya Hint düğünlerinin gözdesi oluyor

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2018 12:06 | Son Güncelleme

Her yıl farklı ülkelerden milyonca turistin ağırlandığı Antalya'da, son yıllarda düzenlenen Hint düğünü sayılarında önemli artış yaşanıyor - Turizmci Bünyat Özpak: - "Hint düğünleri anlamında, turizm tarihinde bu yıl en yoğun sezonu yaşıyoruz. Gelen taleplere göre 2019'da bu yılın 2-3 katı düğün olacak"

AYŞE YILDIZ - Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya, masal gibi düğünlerle Hindistanlı ailelerin de gözdesi haline geldi.

Bu yıl 12 milyon turistle rekor kırılan Antalya'da Hint düğünlerinde de artış yaşanıyor.

Organizasyon şirketlerinin çalışmasıyla turizmin başkentinde, bu yıl büyük bütçeli binlerce Hintlinin katılımıyla 12 düğün yapıldı.

Belek'te, Hindistan'da madencilik sektöründe faaliyet gösteren Arora ailesinin bu yıl yapılacak düğünü için de hazırlıklar başladı. Üç gün üç gece sürecek ve 600 davetlinin katılacağı düğün için Hindistan'dan bir konteyner baharat, gıda ve malzeme getirildi. Tandırlarda ekmekler pişirilerek, düğünde servis edilecek. Türk aşçıların yanı sıra Hindistan'dan gelen 80 aşçı da hünerlerini sergileyerek, davetlilere lezzetleri sunacak.

Hint düğünlerinde ilk gün "Hoş geldin" partisi yapılıyor, ikinci gün kına ve gelin alma organizasyonları, üçüncü gün de düğün seremonileri gerçekleştiriliyor.

Hint düğünlerini organize eden turizm şirketi yöneticisi Bünyat Özpak, AA muhabirine, bu yılın sonuna kadar üç büyük düğünün organizasyonunu gerçekleştireceklerini söyledi.

Bunların yanı sıra küçük düğünler de yaptıklarını aktaran Özpak, "Hint düğünleri anlamında, turizm tarihinde bu yıl en yoğun sezonu yaşıyoruz. Gelen taleplere göre, 2019'da ise bu yılın 2-3 katı düğün olacak. 2019 için rezervasyonlar yoğun, ödemeleri yapıldı." diye konuştu.

Hint düğünlerinin önemli ve büyük bir pazar haline geldiğini vurgulayan Özpak, Hindistan dışında düzenlenen bu düğünlerin yıllık cirosunun 40 milyar dolardan fazla olduğunu bildirdi.

Düğünlerden elde edilen gelirin normal bir turistten 6 kat fazla olduğunu, bu organizasyonlarda uçak, konaklama dışında çok fazla özel ve lüks tüketim yapıldığını belirten Özpak, şöyle devam etti:

"Tahminiz en geç beş, altı sene içinde Türkiye, dünyada Hint düğünleri için ilk üç ülkeden biri olacak. Arora ailesinin düğünü için hummalı hazırlık yaptık. 600 kişilik bir düğün. Ünlü bir aile, yüksek bütçeli düğünlerden. Tüketim alışkanlıkları farklı olduğu için tandırlar getiriliyor. Bizim fırınlarda onların ekmeğinin kıvamı tutmuyor. Güzel bir düğün olacak."

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