Antalya Limanı'nda 127 bin 528 TEU konteyner trafiği

Yeni deponun, 6 bin 729 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 15 bin 764 metrekare büyüklüğünde olduğunu belirten Sert, "Yeni kapalı depomuz, bu hacmiyle Antalya ve çevre hinterlandındaki en büyük depo konumunda. Depoyu uzun süreli olarak Türkiye'nin önde gelen gübre üreticilerinden birine kiraya verdik. Yeni depoyla birlikte limanımızdan gerçekleştirilen yıllık gübre tahliyesinin ortalama 100 bin ton artması beklenmektedir." diye konuştu.

Antalya ve bölgesinin en büyük deposunu Port Akdeniz'de hizmete soktuklarını aktaran Sert, yaklaşık 2 milyon dolarlık bir yatırımla, liman sahası içindeki eski soğuk hava deposunu tamamen yenilediklerini dile getirdi.

Port Akdeniz Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, 2018'in 8 ayında Antalya Limanı'nda genel kargo ve dökme kargoda 915 bin 777 tona ulaşıldığını, konteyner trafiğinin de 127 bin 528 TEU olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Yatırımlarla birlikte klinker ihracatında da önemli gelişme kaydedildiğini ifade eden Sert, limanda krinker için özel stok sahası oluşturulduğunu, olası çevre kirliliğini önleyici birçok ilave tedbir alındığını, ideal şekilde yükleme yapılmasının sağlandığını kaydetti.

Şirketin önemli yatırımlarından birinin de dijital alanda gerçekleştirildiğini anlatan Sert, müşteriler ve paydaşlar için internet olan her yerden hızlı ve anlık olarak erişim sağlanabilen portal sisteminin oluşturulduğunu, bu yatırımla birlikte birçok avantaj sağlandığını dile getirdi.

- Mermer ihracatçılarına depolama imkanı

Mermer ihracatçılarına "blok mermer depolama" imkanı sunulduğuna değinen Sert, şöyle konuştu:

"Bu hizmeti, bizim için ciddi bir maliyet oluşturmasına karşın müşterilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. Ayrıca limanımızda mermer ihracatçılarına mermer kesim hizmeti dahil, kolaylık sağlayacak her türlü hizmeti veriyoruz. Yine bu doğrultuda özel olarak imalatını yaptırmış olduğumuz blok çevirme aparatı da liman sahamızda 2018 ekipman yatırımlarımız olarak yer almaktadır. Mermer ihracatçılarımız limanımızda biraz daha ayrıcalıklı bir konumda. Zira ülkemizin mermer ihracatındaki en büyük limanı konumundayız. Bu alanda marka olmuş liman özelliğimizi korumayı ve daha üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz."

- 8 aylık performans

Antalya Limanı'nın 8 aylık performansı hakkında da bilgi veren Sert, "2018'in 8 ayında limanımızda genel kargo ve dökme kargoda 915 bin 777 tona ulaştık. Konteyner trafiğimiz ise 127 bin 528 TEU olarak gerçekleşti. Yine aynı dönemde limanımızda 327 gemiye hizmet verdik, 7 bin 518 yolcu ağırladık. Yılın 8 ayında geçen yılki rakamlarımızı koruduk." açıklamasında bulundu.

