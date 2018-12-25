Antalya Limanı'nda Ro-Ro seferleri başlayacak

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Konteyner, genel ve dökme kargo, proje kargo ve kruvaziyer gemilerine hizmet veren Antalya Limanı'nda, 2019 yılı başından itibaren Ro-Ro (kara yolu araçlarının deniz yolu ile bir yerden başka bir yere varışını sağlayan gemi) seferleri başlayacak.

Port Akdeniz Antalya Liman işletmesi ile bir Ro-Ro firması arasında yapılan mutabakat neticesinde Mersin-Antalya-Trieste (İtalya) limanları arasında başlayacak seferlerin, ilk etapta hafta bir gerçekleşmesi planlanıyor.

Düzenli Ro-Ro seferleri ile 56 saat gibi bir sürede Avrupa'ya ulaşım sağlanacağı, bunun da önemli bir maliyet ve zaman avantajı oluşturacağı belirtiliyor.

Global Yatırım Holding AŞ'ye bağlı Port Akdeniz Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, AA muhabirine, Antalya Limanı'ndan Ro-Ro seferlerinin başlayacak olmasının bölge için çok güzel bir gelişme olduğunu söyledi.

Sert, "Gemiler Antalya'dan hareket edip İtalya'nın Trieste Limanı'na gidecek. İhracat ürünleri çok daha uygun maliyetlerle Avrupa'ya ulaşmış olacak. Ro-Ro seferlerinin başlamasıyla birlikte, bölge hinterlandında faaliyet gösteren ve Avrupa pazarını hedefleyen dış ticaret firmalarının uluslararası rekabet gücünde büyük avantaj sağlanacak." diye konuştu.