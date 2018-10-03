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Antalya Mobilya Fuarı açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 13:49 | Son Güncelleme

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan: - "Türkiye'nin 2017 yılı mobilya ihracatı yıllık 2,8 milyar dolar. Önümüz açılırsa, mobilya sektöründe imalatçıya imkanlar sağlanır, devlet tarafından desteklenirse, orta vadede biz mobilya ihracatında 15-20 milyar dolar seviyesine gelebileceğimize yürekten inanıyoruz"

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan, Türkiye'nin 2017 yılı mobilya ihracatının yıllık 2,8 milyar dolar olduğunu belirterek, "Önümüz açılırsa, mobilya sektöründe imalatçıya imkanlar sağlanır, devlet tarafından desteklenirse, orta vadede biz mobilya ihracatında 15-20 milyar dolar seviyesine gelebileceğimize yürekten inanıyoruz." dedi.

TÜYAP Fuarcılık tarafından organize edilen, Mobilya, İç Mimari, Halı, Aydınlatma, Dekorasyon ve Aksesuarları Fuarı (Antalya Mobilya Fuarı), ANFAŞ Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nde törenle açıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, açılış töreninde, kalkınmanın, refahın, büyümenin anahtarının üretmek olduğunu dile getirdi.

Üretimde büyümenin anahtarlarından birinin de yerli üretime destek olacak fuarlar olduğunu aktaran Karaloğlu, fakat zaman zaman yerli üreticilerin yurt dışı fuarlarına gösterdiği hassasiyeti ve ilgiyi yerli fuar markalarına göstermediğini söyledi.

Antalya'nın mobilya üretiminde önemli bir yeri bulunduğunu, firmaların özellikle proje bazlı mobilya ürettiğini belirten Karaloğlu, Antalya Mobilya Fuarı'nın da özellikle proje bazlı üretim yapan firmaların tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Antalya'da İtalya'daki firmalardan daha kaliteli proje bazlı firmalar bulunduğuna işaret eden Karaloğlu, "Proje bazlı çalışan firmalarımız bu fuarlara katılır kendilerini dünyaya tanıtırlarsa o zaman mobilyada hedeflediğimiz ihracat rakamlarına ulaşabiliriz. Yoksa sadece seri mobilya satışlarıyla ihracatımızı artıramayız." diye konuştu.

Her sektörde olduğu gibi mobilya sektöründe de inovasyonun çok önemli olduğunu aktaran Karaloğlu, firmaların büyümesi için inovasyon yaratılması, kendi tasarımlarını dünyaya pazarlaması gerektiğini vurguladı.

- Mobilya ihracatında orta vadeli hedef 15-20 milyar dolar

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan da mobilya sektörünün, Türkiye'de ihracat şansı en yüksek sektörlerden biri olduğunu, bu sektörün önü açıldığı zaman gidemeyeceği ülke, ihracat yapamayacağı hiçbir noktanın olmadığını söyledi.

2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılması için de mobilya sektörünün önünün açılması gerektiğini vurgulayan Ercan, şöyle konuştu:

"İtalya'nın 2015 yılı mobilya ihracatı yaklaşık 22 milyar dolar. Türkiye'nin 2017 yılı mobilya ihracatı yıllık 2,8 milyar dolar. Bizim önümüz açılırsa, mobilya sektöründe imalatçıya imkanlar sağlanır ve devlet tarafından desteklenirse orta vadede biz mobilya ihracatında 15-20 milyar dolar seviyesine gelebileceğimize yürekten inanıyoruz. Ham madde girdi maliyetlerimizin mutlaka stabil hale getirilmesi lazım. Mobilya sektöründe bir diğer sorunumuz kalifiye eleman ve çırak gelmemesi. Endüstri meslek liselerindeki teknolojik eğitimler, şu anda inovasyona uygun değil. Endüstri meslek liselerine farklı bir bakış açısı getirip inovasyonu sağlamak zorundayız."

- Antalya markası

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz de TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak Antalya'da ilk kez mobilya fuarı düzenlediklerini, bundan da büyük mutluluk duyduklarını bildirdi.

Antalya'nın mobilya üretimi bakımından önemli üreticilerin bulunduğu bir şehir olmamasına rağmen henüz bir marka gelişmediğini belirten Alagöz, bu tür fuarların Antalya markası çıkarmak açısından da önemli olduğunu söyledi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da Antalya'nın yıllık 14 milyona yakın turist ağırlayan bir kent olduğunu, konaklama tesislerinde yaklaşık 700 bin yatağın bulunduğunu ifade etti.

Hareketli ve sabit mobilya anlamında bakıldığında konaklama sektörünün önemli tedarik kalemlerinden birinin mobilya olduğunu anlatan Ayık, fuarın bu nedenle turizm sektörü için önem arz ettiğini söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin de mobilya sektörünün Antalya'da hem turizmi hem de özel imalat yatları destekleyen bir sektör olduğunu, bu sektörde artık tasarımı ön plana çıkarmak gerektiğini bildirdi.

Mobilya, iç mimarı, aydınlatma, dekorasyon firmalarının yer aldığı fuar 7 Ekim 2018'e kadar açık kalacak.

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Antalya Mobilya Fuarı Antalya Valisi Münir Karaloğlu mobilya

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