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Antalya prefabrik evlere en çok talebin olduğu il

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 16:55 | Son Güncelleme

Karmod, Antalya'nın prefabrik evlere en çok talep aldıkları il olduğunu bildirdi

İSTANBUL (AA) - Prefabrik yapı sektörünün markalarından Karmod, Antalya'nın prefabrik evlere en çok talep aldıkları il olduğunu bildirdi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, her hafta 10'a yakın evin kurulum yapılmak üzere Antalya ve çevresine sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz, turizm sezonu nedeniyle inşaat kısıtlamalarının bulunduğu Antalya için modüler kurulumlu evlerinin kısa sürede kurulumuyla önemli avantaj sunduğunu belirtti.

Durmaz, evlerine olan talebin sürekli kullanım amaçlı olarak Serik, Alanya, Manavgat gibi şehir merkezleriyle beraber yayla turizminin bulunduğu Saklıkent, Üçoluk, Sapadere, Tokar gibi yaylalara yazlık amaçlı kullanımlar için tercih gördüğünü ifade etti.

Uzun ömürlü kullanım özelliğinde üretim gerçekleştirdikleri prefabrik çelik evleri yapı büyüklüğüne göre ortalama 4 – 5 gün içerisinde yerinde kurulum yaparak kullanıma hazır teslim ettiklerini belirten Durmaz şu değerlendirmelerde bulundu:

"Klasik betonarme yapılara göre daha yüksek izolasyon ve yapı güvenliğine sahip hafif çelik evlerimiz tanındıkça daha da ilgi görüyor. Antalya bölgesindeki talep artışında Aksu ilçesinde açılışını gerçekleştirdiğimiz satış ofisimizin büyük katkısı oldu.

Müşterilerimiz yaptırmak istedikleri evi showromumuzda yerinden görerek inceleme fırsatı buluyorlar. Dört mevsim kullanım özelliğine sahip konutlarımıza Antalya ile beraber en çok talep olan illerimiz arasında sırasıyla Bursa, Tekirdağ, Edirne, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale bulunuyor. Müşterilerimiz karar verdikten sonra üretim, kurulum ve boya aşamaları dahil en fazla 1 ay içerisinde yeni evlerinde yaşamaya başlayabiliyorlar."

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