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Antalya rıhtımında 80 milyon dolarlık iki süper yat

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 10:54 | Son Güncelleme

DÜNYANIN en önemli süper lüks yat üretim merkezlerinden Antalya'da, biri 50, diğeri 30 milyon dolarlık, 63 ve 56 metrelik iki ultralüks yat daha denize indirildi.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- DÜNYANIN en önemli süper lüks yat üretim merkezlerinden Antalya'da, biri 50, diğeri 30 milyon dolarlık, 63 ve 56 metrelik iki ultralüks yat daha denize indirildi. Bu yıl sahibine teslim edilen veya denizde deneme süreci devam eden 9 yat tamamlandı. Antalya Serbest Bölge, dünyanın en önemli üç ultralüks yat üretim merkezinden biri. Bugüne kadar değeri milyonlarca dolar ve euro olan, birbirinden lüks süper yatların üretildiği merkezde, iki firma biri 50 milyon dolar, diğeri 30 milyon dolar değerinde iki süper yatı tamamlayıp denize indirdi. BU YIL 9 TEKNE DENİZE İNDİ Antalya Serbest Bölge AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, 2018 yılında toplam 117 milyon dolar değerinde 22 süper lüks yatın tamamlanıp yurt dışındaki sahiplerine teslim edildiğini, bu yıl ise mayıs itibarıyla tamamlanan ve denize indirilen yat sayısının 9 olduğunu açıkladı. Nisan ayına kadar 5 yatın teslim edildiğini, ortalama 20 metre uzunluğundaki bu teknelerden 9 milyon dolar gelir elde edildiğini belirten Gürses, şu anda rıhtıma indirilerek, sahiplerine teslimatı öncesinde deneme aşamasında 4 yat bulunduğunu kaydetti. Rıhtımdaki 4 teknenin toplam uzunluğunun 149 metre ve yaklaşık 82 milyon dolar değerinde olduğunu anlatan Gürses, yıl sonu hedefinin ise 25 tekne ve yaklaşık 150 milyon dolar gelir olduğunu söyledi. OKYANUSU ÇİFT YÖNLÜ GEÇEBİLİYOR Şu an rıhtımda bulunan süper lüks yatlar arasında, geçen günlerde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Vali Münir Karaloğlu ile birlikte ziyareti sırasında incelediği Estel Marine firmasına ait 50 milyon dolar değerindeki 63.17 metrelik süper lüks yat da bulunuyor. Bir İngiliz iş adamı için özel üretien süper lüks yatın içinde golf sahası dahi bulunuyor. Yapımı üç yıl süren 11.5 metre genişliğe sahip yat 17 knot hız, 18'i mürettebat, 12'si misafir toplam 30 kişi kapasiteli. Yakıt ikmali yapmadan okyanusu çift yönlü geçebilecek düzeydeki yatta, jakuzi, güneşlenme alanı, barlar, havuz da bulunuyor. Deneme sürüşleri devam eden 'North Star: Kuzey Yıldızı' adlı süper yat, 1463 grostonluk devasa bir hacme sahip. İÇİNDE ASANSÖR DAHİ VAR Antalya Serbest Bölge'nin rıhtımında yer alan, HSY Yat firmasına ait 56 metre uzunluğundaki Baba's adlı süper lüks yat ise ABD'li bir iş adamı için üretildi. 30 milyon dolarlık lüks yatla ilgili bilgi veren HSY Yat Tersane Müdürü Oğuz Eldeleklioğlu, çelik gövde üst bina alüminyum yatın 887 groston, açık güverte dahil dört kata ulaşım sağlayan asansöre sahip olduğunu söyledi. Oğuz Eldeleklioğlu, 1800 beygirlik iki adet motor, 3 jeneratör bulunan teknede, 5 misafir kabin, 1 master kabin, 5 personel kabini, iki adet iki güvertede büyük salon, arka güvertede açılır plaj platformu, 6 ve 3.90 metrelik iki tender bot, iki adet jet-ski, en üst açık güvertede jakuzi ve çocuk havuzu, güneşlenme alanı, barbekü, bar ve yemek alanları olduğunu anlattı. Teknenin LR ticari klasa sahip olduğuna da vurgu yapan Eldeleklioğlu, maksimum hızın ise 17 knot olduğunu dile getirdi.

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Antalya rıhtımında 80 milyon dolarlık iki süper yatAntalya rıhtımında 80 milyon dolarlık iki süper yat
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