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"Antalya Serbest Bölgesi'nde hayal gerçek oldu"

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 19:59 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve ASBAŞ Başkan Yardımcısı Menderes Türel: - "(Antalya Serbest Bölgesi’nin sınırlarının değiştirilmesi) Yatırımcılara yeni üretim sahaları kazandırılmış, ayrıca büyük boyda gemilerin serbest bölgemiz rıhtımına yanaşma imkanı sağlanarak, ihracat yapan firmalara uygun fiyatlar ile hizmet verilerek dünya ticaretinden daha fazla pay almalarına olanak yaratılması amaçlanmıştır"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Başkan Yardımcısı Menderes Türel, Antalya Serbest Bölgesi’nin sınırlarının genişletilmesi sürecindeki desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanlar Kurulu'na teşekkür etti.

ASBAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Antalya Serbest Bölgesi'nde hayalin gerçek olduğu belirtildi.

Antalya Serbest Bölgesi'nin sınırlarının değiştirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilen açıklamada, ülkede ilk kurulan serbest bölgelerden biri olan, işletmesi ASBAŞ tarafından gerçekleştirilen bölgede, 31'i yabancı sermayeli olmak üzere 95 firmanın yat, medikal, elektronik, inşaat, tarım, tekstil, hizmet sektörlerinde faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türel, özellikle gelecek 30-40 yılın sektörü olarak belirlenen mega yat üretimi ile liman hizmetlerinin yoğun olarak yapıldığı Antalya Serbest Bölgesi'nin, deniz kıyısında yer alan az sayıda serbest bölgeden birisi olduğunun altını çizdi.

- 126 bin 356 metrekare alan dahil edildi

Menderes Türel, 656 bin 125 metrekare büyüklüğe sahip serbest bölgede yüzde 100 doluluk oranına ulaşılması neticesinde, genişleme ihtiyacının ortaya çıktığını hatırlattı.

Yoğun çalışmalar sayesinde, sınıra bitişik 126 bin 356 metrekare alanın serbest bölgeye dahil edildiğine işaret eden Türel, şu ifadeleri kullandı:

"Yatırımcılara yeni üretim sahaları kazandırılmış, ayrıca büyük boyda gemilerin serbest bölgemiz rıhtımına yanaşma imkanı sağlanarak, ihracat yapan firmalara uygun fiyatlar ile hizmet verilerek, dünya ticaretinden daha fazla pay almalarına olanak yaratılması amaçlanmıştır. Bununla birlikte mevcut rıhtımlarımıza, gelişen yat sektörünün ihtiyacı olan 90 metreye kadar yatları denize indirme ve çekme hizmetlerini vermek üzere 'ship lift' yatırımı tamamlanarak, üretim yanında yat bakım onarım faaliyetleri de geliştirilecektir."

ASBAŞ'ın, sektörel ihtiyaçları dikkate alarak, bölgenin geliştirilmesi, idamesi için gereken yatırımları hızlı bir şekilde tamamlayıp, üretim, istihdam, döviz kazandırıcı faaliyetleri ile kent ve ülke ekonomisine sağladığı katma değeri artırma yolunda çalışmalarına aralıksız devam edeceğine dikkati çeken Türel, şunları kaydetti:

"Antalya Serbest Bölgesi’nin genişlemesi sürecinde bizlere desteklerini esirgemeyen başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakanımız sayın Binali Yıldırım'a, Bakanlar Kurulumuza, Ekonomi Bakanımız sayın Nihat Zeybekci'ye, Antalya Valimiz sayın Münir Karaloğlu'na, Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü sayın Uğur Öztürk'e ve ASBAŞ Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederim."

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