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Antalya Serbest Bölgesi'nin sınırları genişletildi

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 12:03 | Son Güncelleme

Bakanlar Kurulunca, Antalya Serbest Bölgesi sınırlarının 98 bin metrekare daha genişletilmesi kararlaştırıldı

Bakanlar Kurulu tarafından, Antalya Serbest Bölgesi sınırlarının 98 bin metrekare daha genişletilmesine karar verildi.

Bakanlar Kurulunun "Antalya Serbest Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesine Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, bölgenin yeni koordinatlarına yer verildi.

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kararla bölgeye 98 bin metrekarenin üzerinde bir alanın dahil edildiği, böylece bölge alanının daha verimli kullanılmasının ve yatırımcılara yeni üretim imkanları kazandırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Türkiye'de kurulan ilk iki serbest bölgeden biri olan Antalya Serbest Bölgesi'nde 30'u yabancı sermayeli olmak üzere toplam 94 firmanın yat, medikal, elektronik, inşaat, tarım, tekstil ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterdiği ifade edilen açıklamada, toplam 632 bin 122 metrekare büyüklüğündeki bölgenin fiziki doluluğunun yüzde 100'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, bölgenin ticaret hacminin geçen yıl 722,8 milyon dolara ulaştığı hatırlatılarak, bakanlığa ulaşan taleplerin bölgenin genişleme ihtiyacını ortaya çıkardığı vurgulandı.

Özellikle gelecek 30-40 yılın sektörü olarak belirlenen mega yat üretimiyle liman hizmetlerinin bölgede yoğun olarak gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu kararın yürürlüğe girmesiyle özellikle büyük boyda gemilerin serbest bölge rıhtımına yanaşmaları mümkün olacak, ihracat yapan firmalara uygun fiyatlarla hizmet verilerek dünya ticaretinden daha fazla pay almalarına olanak yaratılabilecektir. Diğer taraftan, mevcut rıhtımlara, gelişen yat sektörünün ihtiyacı olan 90 metreye kadar yatları denize indirme ve çekme hizmetlerini vermek amacıyla gerekli yatırımlar yapılarak, üretimin yanı sıra bakım onarım faaliyetleri de geliştirilebilecektir."

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