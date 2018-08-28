FİNANS

Antalya Serbest Bölge'ye yat bakım ve onarım merkezi

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 11:02 | Son Güncelleme

ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses: - "Özellikle yat sektörünün gelişmesine paralel olarak bir yat bakım onarım merkezi olmak gibi bir hayalimiz vardı. Genişleme ile birlikte yat bakım onarım merkezi olarak yaklaşık 40 bin metrekare civarında bir alanı yat sektöründeki firmalara tahsis etme imkanına sahip olacağız" - "Yeni alanla birlikte kısa sürede ticaret hacmimizi de iki katına çıkarma imkanına sahip olacağız. Şu anda 750 milyon dolar civarında olan yıllık ticaret hacmimizin kısa sürede yıllık 1,5 milyar dolara çıkacağını düşünüyorum"

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, serbest bölgede yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alanda yat bakım onarım merkezi yapılacağını bildirdi.

ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 656 bin metrekarelik alanı olan Antalya Serbest Bölge'nin geçen haziran ayında yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararıyla 126 bin metrekare daha genişletildiğini, böylece bölgenin yaklaşık 782 bin metrekare alana ulaştığını hatırlattı.

Genişlemeye ilişkin taleplerinin uzun zamandır bulunduğunu belirten Gürses, "Bölgemizde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştı. Yat sektörünün genişlemesi nedeniyle yatçılara bakım onarım sahası da veremiyorduk. Bu genişleme ile bu ihtiyaçların tamamına cevap verebileceğiz." dedi.

Genişlemeyle birlikte yükleme boşaltma rıhtımının geri sahasında yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alanın yat bakım onarım merkezi olarak tahsis edileceğini anlatan Gürses, şöyle konuştu:

"Bu, uzun süredir çalıştığımız bir projeydi. Özellikle yat sektörünün gelişmesine paralel olarak bir yat bakım onarım merkezi olmak gibi bir hayalimiz vardı. Genişleme ile birlikte yat bakım onarım merkezi olarak yaklaşık 40 bin metrekare civarında bir alanı yat sektöründeki firmalara tahsis etme imkanına sahip olacağız. Yat bakım onarım merkezini çok önemsiyoruz. Akdeniz çanağındaki yatların bakım onarımlarının burada yapılmasını arzu ediyoruz. Yat bakım onarımını yat üretiminden bile önemli olarak görüyoruz. Çünkü bakım onarımda kısa sürede geri dönüş oluyor ve katma değeri daha yüksek. 50 metrelik bir yatın imalat süreci yaklaşık 24 ay ile 36 ay arasında değişiyor. Bakım onarım ise büyük bir tadilat gerektirmiyorsa 2 hafta ile 1 aylık süreçte bitiyor. Yat sahibi iç donanımda büyük bir yenilik yapmak istiyorsa bunların süreçleri de 3-4 ay kadar sürüyor. Yine büyük boylardaki yatları Antalya Serbest Bölge'ye çekebilmek için şu anda 50 metre ve 500 ton kapasiteli yatları denize indirme karaya çekme sistemimizin kapasitesini de 2 bin ton ve 90 metreye kadar elverişli hale getireceğiz. Bununla ilgili proje de başladı. Bu projeler tamamlandığı zaman bölgemiz artık tam anlamıyla hem üretim hem de bakım onarım olarak dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline gelecek."

Gürses, yat bakım ve onarım merkezinin Antalya yan sanayisinin gelişmesine de büyük katkı sağlayacağını, çünkü elektrik-elektronik, mobilya, ahşap ve su tesisatı gibi bakım onarım için gerekli olan birçok malzemenin Antalya sanayisinden karşılanacağını bildirdi.

Yat imalatı konusunda Antalya Serbest Bölge'nin dünyada oldukça tanınır bir bölge olduğuna dikkati çeken Gürses, yat bakım onarım merkezi ile bölgenin tanınırlığının daha da artacağını vurguladı.

- Yeni yatırımcılara yer

Genişleme alanının içinde karada da yaklaşık 80 bin metrekarelik bir alan bulunduğunu belirten Gürses, bu alanı da yat sektörünün dışında katma değeri yüksek yatırımlar için tahsis etme hedefleri bulunduğunu söyledi.

Yeni genişleme sahasında elektrik-elektronik, medikal, ve enerji sektörlerine öncelik vereceklerini kaydeden Gürses, "Genişleme kararını duyan birçok yatırımcı bizimle irtibata geçti. Biz sektörden gelen talepleri not ediyoruz. Parselizasyon çalışmalarını buna göre yapacağız. Önceliğimiz elektrik-elektronik, medikal ve enerji sektörlerinde. Güneş enerjisi yatırımlarını önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gürses, yeni alanın bölgede bir sinerji yaratacağına inandığını ifade ederek, "Yeni alanla birlikte kısa sürede ticaret hacmimizi de iki katına çıkarma imkanına sahip olacağız. Şu anda 750 milyon dolar civarında olan yıllık ticaret hacmimizin kısa sürede ben yıllık 1,5 milyar dolara çıkacağını düşünüyorum." dedi.

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- 7 ayda 387 milyon dolarlık ticaret hacmi

Bu arada 2018 yılı ocak-temmuz döneminde bölgenin ticaret hacminin 387 milyon dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, "Yıl sonunda yaklaşık 750 milyon dolarlık bir ticaret hacmi oluşacağını tahmin ediyoruz." bilgisini verdi.

Gürses, bölgede halen 53'ü yat, 11'i elektrik-elektronik, 10'u hizmet, 7'si makine-inşaat, 5'i maden, 4'ü medikal, 5'i de diğer sektörlerden toplam 95 firmanın faaliyet gösterdiğini, 4 bin 302 kişinin de istihdam edildiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Antalya Serbest Bölge ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses

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