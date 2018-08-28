Antalya Serbest Bölge'ye yat bakım ve onarım merkezi

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, serbest bölgede yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alanda yat bakım onarım merkezi yapılacağını bildirdi.

ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 656 bin metrekarelik alanı olan Antalya Serbest Bölge'nin geçen haziran ayında yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararıyla 126 bin metrekare daha genişletildiğini, böylece bölgenin yaklaşık 782 bin metrekare alana ulaştığını hatırlattı.

Genişlemeye ilişkin taleplerinin uzun zamandır bulunduğunu belirten Gürses, "Bölgemizde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştı. Yat sektörünün genişlemesi nedeniyle yatçılara bakım onarım sahası da veremiyorduk. Bu genişleme ile bu ihtiyaçların tamamına cevap verebileceğiz." dedi.

Genişlemeyle birlikte yükleme boşaltma rıhtımının geri sahasında yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alanın yat bakım onarım merkezi olarak tahsis edileceğini anlatan Gürses, şöyle konuştu:

"Bu, uzun süredir çalıştığımız bir projeydi. Özellikle yat sektörünün gelişmesine paralel olarak bir yat bakım onarım merkezi olmak gibi bir hayalimiz vardı. Genişleme ile birlikte yat bakım onarım merkezi olarak yaklaşık 40 bin metrekare civarında bir alanı yat sektöründeki firmalara tahsis etme imkanına sahip olacağız. Yat bakım onarım merkezini çok önemsiyoruz. Akdeniz çanağındaki yatların bakım onarımlarının burada yapılmasını arzu ediyoruz. Yat bakım onarımını yat üretiminden bile önemli olarak görüyoruz. Çünkü bakım onarımda kısa sürede geri dönüş oluyor ve katma değeri daha yüksek. 50 metrelik bir yatın imalat süreci yaklaşık 24 ay ile 36 ay arasında değişiyor. Bakım onarım ise büyük bir tadilat gerektirmiyorsa 2 hafta ile 1 aylık süreçte bitiyor. Yat sahibi iç donanımda büyük bir yenilik yapmak istiyorsa bunların süreçleri de 3-4 ay kadar sürüyor. Yine büyük boylardaki yatları Antalya Serbest Bölge'ye çekebilmek için şu anda 50 metre ve 500 ton kapasiteli yatları denize indirme karaya çekme sistemimizin kapasitesini de 2 bin ton ve 90 metreye kadar elverişli hale getireceğiz. Bununla ilgili proje de başladı. Bu projeler tamamlandığı zaman bölgemiz artık tam anlamıyla hem üretim hem de bakım onarım olarak dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline gelecek."