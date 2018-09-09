FİNANS

Antalya turist sayısında 9,5 milyonu geçti

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2018 11:43 | Son Güncelleme

TURİZMDE bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 666 bin 859'a ulaştı.

Antalya turist sayısında 9,5 milyonu geçti

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - TURİZMDE bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 666 bin 859'a ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29, turizmde en iyi yıl olan 2014'ün aynı dönemine göre de 584 bin 906 kişilik artış oldu.
Turizmin başkenti Antalya, 2016 ve 2017'deki iki zor yılın ardından 2018'de tarihinin en iyi dönemini yaşıyor. Perge Antik Kenti'ni öne çıkarmak amacıyla 'Perge Yılı' ilan edilen 2018'de 14 milyon turist hedefi konulan Antalya'ya 8 Eylül itibarıyla havayoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 666 bin 859'a ulaştı. Bu rakamın 9 milyon 414 bin 28'i Antalya Havalimanı'na, 252 bin 831'i ise Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na indi.
Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış yaşanırken, turizmde bugüne kadarki en iyi yıl olan 2014'ün aynı dönemine göre ise turist sayısındaki artış 584 bin 906 kişi oldu. En kötü dönem olan 2016'da 1 Ocak- 8 Eylül arasında 4 milyon 573 bin 728 turist ağırlayan Antalya, bu yıl aynı dönemde 5 milyon 93 bin 131 artış sağladı.
Eylül ayının ilk haftasında ise havayoluyla kente gelen turist sayısı 539 bin 578 olarak gerçekleşti.
Geçen yıl eylül ayının ilk haftasında kente gelen turist sayısı 433 bin 191 olarak kaydedilmişti.

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Antalya turist sayısında 9,5 milyonu geçti

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