FİNANS

Antalya turist sayısında rekora koşuyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.08.2019 18:35 | Son Güncelleme

ANTALYA'ya 1 Ocak- 22 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla 10 milyon 5 bin 323 turist geldi.

Antalya turist sayısında rekora koşuyor

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'ya 1 Ocak- 22 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla 10 milyon 5 bin 323 turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl, yüzde 17'lik artış yaşandı.
Türkiye'nin en önemli döviz girdisi kaynaklarından turizm sektöründe, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, 16 milyon turist hedefine yaklaşıyor. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan kentte, bu yıl 1 Ocak- 22 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla 10 milyon 5 bin 323 turist geldi.
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 2018 yılında 1 Ocak'tan 22 Ağustos tarihlerinde 8 milyon 586 bin 11 turist ağırlayan Antalya, bu yılın aynı döneminde 10 milyon 5 bin 323 turist sayısına ulaştı. Turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik artış yaşandı. 1- 22 Ağustos tarihleri arasında ise 1 milyon 837 bin 500 kişi geldi. Ağustos ayı rakamı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 arttı.

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Antalya turist sayısında rekora koşuyorAntalya turist sayısında rekora koşuyor

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