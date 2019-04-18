FİNANS

Antalya turizm sezonuna hazır

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 11:09 | Son Güncelleme

Bu yıl 16 milyon turisti ağırlamayı hedefleyen Antalya'da, turiste en iyi hizmeti sunabilmek için bazı oteller odalarına özel havuzlar yaptırdı, Miami'den beyaz kum getirtilip, plajlar kuruldu, havuzun içerisine Maldiv evleri yapıldı, bahçeler çiçeklerle bezendi - AKTOB Başkanı Erkan Yağcı: - "Antalya olarak biz sezona hazırız, misafirlerimizi bekliyoruz. Mutlu olacakları bir tatil deneyimi sunacağız. Çünkü Antalya her sene hizmet kalitesini artırıyor" - "2023 hedefi olan 20 milyon turiste ulaşırsak, Antalya sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da turizm başkenti olacak"

AYŞE YILDIZ - Bu yıl 16 milyon turisti ağırlamayı hedefleyen ve sunduğu imkanlarla Avrupa'da da örnek teşkil eden Türk turizminin başkenti Antalya'da, misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması için hazırlıklar tamamlandı.

Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da turizmin başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Antalya'da, otellerin kışın kapanan plajlarına iskeleler yeniden kuruldu, iş makineleriyle ince kum taşındı, özellikle ailelerin çok tercih ettiği kameriyeler elden geçirildi.

Bazı kameriyeler perdelerle kapatılırken bazıları ise Çin otuyla kaplandı. Havuzlar tamirattan geçirildi, bahçelerde peyzaj çalışması yapıldı. Otellerden plajlara geçiş yolları çiçeklerle bezendi, plajlara güneşten korunmak için tenteler asıldı.

Lüks markaların da bulunduğu Belek Turizm Merkezi'ndeki oteller de farklı ülkelerden gelecek turistlere en iyi imkanları sunmak için hizmet yarışına girdi.

Bazı oteller Miami'den tonlarca beyaz kum getirerek, özel plajlar yaparken bazı oteller kral dairelerinin terasında özel havuz hizmeti sunacak.

Otellerin yanı sıra dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara plajlarında da yoğun çalışmalar gerçekleştiriliyor.

- "Almanya'dan 1,5 milyon turist hedefliyoruz"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, geçen yıl Antalya'da yaklaşık 14 milyon yabancı turisti ağırladıklarını, bu seneki hedeflerinin ise 16 milyon yabancı turisti ağırlamak olduğunu söyledi.

Ana kaynak pazarların Rusya ve Almanya olduğunu hatırlatan Yağcı, geçen yıl Rusya'da yakaladıkları rakamların yüzde 5-10 civarında üzerine çıkmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yağcı, kriz sonrasında Almanya'da istedikleri büyümeyi gerçekleştiremediklerini anlatarak, "Bu sezon, 2015'teki gibi 1,5 milyon Alman turistin Antalya'ya gelmesini hedefliyoruz. Üçüncü kaynak pazarı olarak da İngiltere'nin bu sene ciddi bir büyüme gösterip, 700 bin ile 1 milyon bandına ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Rusya ve Avrupa pazarında büyümeyi amaçladıklarını aktaran Yağcı, Rusya'dan geçen sene 4 milyon 700 bin civarında turist ağırladıklarını, bu sene 5 milyon turisti geçmek istediklerini vurguladı.

Tüm pazarlarda hacimlerini artırmayı öngördüklerini bildiren Yağcı, "Gelirlerimizi de artırmak istiyoruz. Dünyadaki turizm ortalaması kişi başı bin dolar civarında. Türkiye'de bu rakam kriz döneminde 640 dolara kadar düştü. Hedefimiz kişi başı turist gelirini bin dolara çıkarmak. Bu yıl ki 16 milyon turist hedefine ulaşırsak bu, Antalya tarihinde ilk olacak. Antalya gerçekten dünyada kendini kanıtlamış altyapısı çok güçlü, bir turizm kenti." diye konuştu.

Yağcı, 2023 hedefi olan 20 milyon turist hedefine ulaşırlarsa, Antalya'nın sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da turizm başkenti olacağını söyledi.

Antalya'da sezonun açık olduğunu ve turistlerin gelmeye başladığını ifade eden Yağcı, şunları kaydetti:

"Kapalı olan otellerimiz açılmaya başladı. Açık olan otellerimiz de yaz konseptine geçmek için hazırlıklarını tamamlıyorlar. Sahil düzenlemesinden tutun, peyzaj çalışmalarına, havuz, iskele düzenlemelerine kadar hummalı bir çalışma var. Antalya olarak biz sezona hazırız, misafirlerimizi bekliyoruz. Mutlu olacakları bir tatil deneyimi sunacağız. Çünkü Antalya her sene hizmet kalitesini artırıyor."

Yağcı, Antalya'nın deniz, kum ve güneş alanındaki başarısıyla dünyaya örnek olduğunu hatırlatarak, pazar ve ürün çeşitliliğini artırarak, kültür, tarih, spor, sağlık ve gastronomi destinasyonlarıyla da ön plana çıkmak istediklerini anlattı.

İç pazarın her zaman önemli olduğunu bildiren Yağcı, iç pazarın dış şoklara karşı kalıcı ve güçlü olduğunu, vatandaşların tatil yapabilmeleri için erken rezervasyon yaptırmalarını önerdi.

- "Miami'den beyaz kum getirdiler, havuzun içine Maldiv evleri kurdular "

Beş yıldızlı Granada Luxury Belek Genel Müdürü Enis Özsinan ise turizm piyasasında çok ciddi yerlere gelmeye başladıklarını belirterek, oda sayılarını 904'e çıkardıklarını, günlük 3 bin 500 misafiri ağırlayabileceklerini ifade etti.

Kış operasyonunun yoğun geçtiğini anlatan Özsinan, "16 bin metrekare havuzumuz var. Tek havuz 10 bin metrekare. Kış sezonu boyunca yüzde 75 doluluklarımız vardı. Nisanda yüzde 85 dolulukla gidiyoruz. Erken rezervasyonlar geçen yıla oranla yüzde 100 arttı, ciddi talep var. Biz de en iyi hizmeti sunmak için Miami'den beyaz kum getirtip 2,5 dönümlük alanda plaj yaptık. Havuzun içerisine Maldiv evleri kurduk." diye konuştu.

Otelde konaklayan Rus turistlerden İrina Kovalev, Türkiye'yi çok sevdikleri için sık sık tatillerini burada geçirdiklerini, çok eğlendiklerini ifade etti.

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