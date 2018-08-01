FİNANS

Antalya turizmde 7 milyonu aştı

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 15:49 | Son Güncelleme

TURİZMDE bu yıl rekor üstüne rekor kırılan Antalya'da temmuz ayı sonu itibarayla kente gelen turist sayısı 7 milyon 14 bin 875 kişiye ulaştı.

Antalya turizmde 7 milyonu aştı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TURİZMDE bu yıl rekor üstüne rekor kırılan Antalya'da temmuz ayı sonu itibarayla kente gelen turist sayısı 7 milyon 14 bin 875 kişiye ulaştı. Geçen yıla göre yüzde 31'lik artışla 1 milyon 669 bin daha fazla turist ağırlayan kentte, Ruslar 2.6 milyon ile ilk sırada yer aldı.
Antalya Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 1 Ocak- 31 Temmuz tarihleri arasındaki 7 aylık dönem ve Temmuz ayı turizm rakamlarını açıkladı. 7 aylık dönemde, dünyaca ünlü turizm destinasyonları Maldivler, Hong Kong, Fildişi Sahili, Dominik gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 175 ülkeden toplam 7 milyon 14 bin 875 turist kente geldi. Geçen yıl aynı dönemde 5.3 milyon olan turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.24 oranında artış gösterdi. Geçen yıla göre turist sayısındaki fark ise 1 milyon 669 bin oldu.
İLK SIRAYI RUSLAR ALDI
Turist sayısında 2016 kriziyle dibe vuran ve geçen yıl yeniden büyük yükseliş gösteren Rusya, Antalya'ya en çok turist gönderen ülke oldu. Bu yıl da rekor artışların devam ettiği Rus pazarından, Ocak-Temmuz döneminde Antalya'ya gelen toplam turist sayısı 2 milyon 621 bin 608'e yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28'lik artışla Rus turist sayısı 575 bin arttı.
İKİNCİ SIRADA ALMANYA
Antalya'nın en çok turist ağırladığı ikinci ülke ise Almanya oldu. Son 2 yıldır ciddi düşüş yaşanan ve bu yıl yeniden toparlanma sürecinin yaşandığı Almanya'dan gelen turist sayısı, geçen seneye göre yüzde 32 oranında artış gösterdi. Kente 7 aylık dönemde 1 milyon 117 bin 623 Alman turist geldi. Alman turist sayısı 2014 ve 2015 yılı rakamlarının gerisinde olsa da büyük bir toparlanma ile geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısını 271 bin artırdı.
İLK 10'DAKİ ÜLKELER
Antalya'nın Rusya ve Almanya'nın ardından 7 aylık dönemde en çok turist ağırladığı ülkeler ve değişim oranları şöyle:
"Ukrayna yüzde 2.6 artışla 434 bin. İngiltere yüzde 69 artışla 335 bin. Hollanda yüzde 55 artışla 220 bin. Polonya yüzde 151 artışla 211 bin. Kazakistan yüzde 5 düşüşle 138 bin. Danimarka yüzde 29 artışla 111 bin. Belçika yüzde 43 artışla 109 bin. Romanya yüzde 69 artışla 105 bin."
TARİHİN EN İYİ TEMMUZ AYI
Antalya'nın Temmuz ayı verilerine bakıldığında ise tarihinin en yüksek rakamına ulaşıldı. 2 milyon 242 bin 391 turistin geldiği Temmuz rakamları, bugüne kadarki en iyi yıl olarak gösterilen ve 2 milyon 46 bin turistin geldiği 2014'ün Temmuz ayını da geride bıraktı. Geçen yılın Temmuz ayına göre ise yüzde 20.5 oranındaki farkla, turist sayısı 382 bin arttı. Temmuz ayının lideri ise Rusya oldu. Rusya'dan 766 bin turist gelirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gerçekleşti. İkinci sıradaki Almanlar yüzde 32 artışla 330 bin sayısına ulaştı. Temmuz ayındaki ilk 10'u oluşturan diğer ülkeler ve değişim oranları da şöyle oluştu:
"Ukrayna yüzde 10 düşüş, 125 bin turist. İngiltere yüzde 69 artış, 98 bin turist. Hollanda yüzde 34 artış, 54 bin turist. Polonya yüzde 125 artış 32 bin turist. Kazakistan yüzde 11 düşüş, 60 bin turist. Belçika yüzde 42 artış, 49 bin ziyaretçi. Danimarka yüzde 27 artış, 47 bin ziyaretçi. Romanya yüzde 55 artış, 45 bin ziyaretçi."

FOTOĞRAFLI

Antalya turizmde 7 milyonu aştıAntalya turizmde 7 milyonu aştıAntalya turizmde 7 milyonu aştıAntalya turizmde 7 milyonu aştı

PARTNERDikkat! Bu yiyecekler inanılmaz zararlı!Dikkat! Bu yiyecekler inanılmaz zararlı!
BTSO Başkanı Burkay: Doğalgaz zammı gözden geçirilmeliBTSO Başkanı Burkay: Doğalgaz zammı gözden geçirilmeli
İSO/ Bahçıvan: “BOTAŞ, sanayiciye büyük bir şok yaşattı”İSO/ Bahçıvan: “BOTAŞ, sanayiciye büyük bir şok yaşattı”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (1 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (1 Ağustos 2018)

İhracatta temmuz rekoru

İhracatta temmuz rekoru

Türkiye'nin devleri açıkladı! İşte o liste

Türkiye'nin devleri açıkladı! İşte o liste

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Emekliler dikkat! Ağustos'ta ikramiye müjdesi

Emekliler dikkat! Ağustos'ta ikramiye müjdesi

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İTO: Temmuz ayında İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 0.52 arttı

İTO: Temmuz ayında İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 0.52 arttı

BTSO Başkanı Burkay: Doğalgaz zammı gözden geçirilmeli

BTSO Başkanı Burkay: Doğalgaz zammı gözden geçirilmeli

İSO/ Bahçıvan: “BOTAŞ, sanayiciye büyük bir şok yaşattı”

İSO/ Bahçıvan: “BOTAŞ, sanayiciye büyük bir şok yaşattı”

TÜRKONFED/Turan: Enflasyon, ihracat ve küresel rekabet gücümüz olumsuz etkilenecektir

TÜRKONFED/Turan: Enflasyon, ihracat ve küresel rekabet gücümüz olumsuz etkilenecektir

Trabzon'da fındık hasadı horonla başladı

Trabzon'da fındık hasadı horonla başladı

9 günlük tatil kararı turizm sektörünü sevindirdi

9 günlük tatil kararı turizm sektörünü sevindirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.