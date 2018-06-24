FİNANS

Antalya turizminde 23 Haziran rekoru

FİNANS HABERLERİ  | 24.06.2018 14:40 | Son Güncelleme

ANTALYA, dün gelen 79 bin 485 turistle, bir günde gelen en fazla turist sayısı rekorunu kırdı.

Antalya turizminde 23 Haziran rekoru

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA, dün gelen 79 bin 485 turistle, bir günde gelen en fazla turist sayısı rekorunu kırdı.
2018 yılına rekorlarla başlayan Antalya turizmi, yeni bir rekorun daha sahibi oldu. Kente dün havayoluyla 79 bin 485 turist geldi. Bu rakamla Antalya, bir günde kente gelen turist sayısı bakımından tüm zamanların rekorunu kırdı.
Kente haziranın 23 gününde 1 milyon 507 bin 635 turist gelirken, yıl başından bu yana ziyaretçi sayısı ise 4 milyon 369 bin 392'ye ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı ise yüzde 43 oldu.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, dün Antalya'ya 79 bin yabancı turist geldiğini belirterek, "Seçimin turizme herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak dedik, gerçekten de olmadı. Onu bu kampanya sürecinde gördük, bugün de bir etkisi yok. Yine yabancılar gelmeye devam ediyor, onların bizim seçimimizle ilgileri yok. Antalyalılar gerçekten turizm kenti olma özelliğine dikkat ederek kampanyayı yaptı" dedi.

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Antalya turizminde 23 Haziran rekoru

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