Antalya turizminde ağustos rekoru

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA, ağustos turizminde tüm zamanların rekorunu kırdı. Vali Münir Karaloğlu, geçen ay kente gelen turist sayısının 2 milyon 150 bin 448 kişi olduğunu belirterek, "Bu rakam bütün zamanların rekoru" dedi.
Turizmde bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya, 2018 yılı toplamında 14 milyon turist hedefi koydu. Bu hedefine adım adım yaklaşan kentte, bu yıl turizm sektörü mayıs ayından itibaren yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. 1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında kente gelen turist sayısı, 30 Ağustos itibarıyla 9 milyon 62 bin kişiyle '9 milyon' barajını aşarken, 31 Ağustos itibarıyla da 9 milyon 137 bin 505'e ulaştı.
Antalya'nın tüm zamanlarının rekoru olan bu sayının yanı sıra, Ağustos ayında gelen turist sayısı da tüm zamanların en yüksek rakamına çıktı. Vali Münir Karaloğlu, Ağustos ayında kente gelen turist sayısının 2 milyon 150 bin 448'e ulaştığını belirterek, "Bu rakam bütün zamanların rekoru. Tebrikler Antalya. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Kent turizmi, 1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29, Ağustos ayı itibarıyla da yüzde 20 oranında artış başarısı gösterdi.
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