Antalya turizminde bir rekor daha

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA, bu yılki 14 milyon turist hedefinde, 4 milyon bandını 18 Haziran itibarıyla geçti. Bu dönemde, en çok turist ağırlanan 2014'ün rakamları da yaklaşık 110 bin arttı.

Antalya turizmi, 2016'da Rusya ve Avrupa pazarı, 2017'de Avrupa pazarında yaşanan düşüşler nedeniyle çok kötü iki yıl geçirdi. Oda fiyatlarının da düşmesine neden olan iki kötü yılın ardından 2018'e hem Rusya hem Avrupa hem de diğer pazarlarda yükselişle başlayan kent, yılın yarısına yaklaşıldığında, tarihinin en iyi yılı olan 2014'ü geride bırakarak, yeni rekorlara imza atıyor. 14 Haziran itibarıyla 2014 rakamlarını geride bırakmayı başaran kent, 4 milyon bandını da 18 Haziran itibarıyla geçti.

İLK REKOR MAYISTA KIRILMIŞTI

Ocak ayından itibaren yüzde 50'nin üzerinde artış oranlarıyla turist ağırlanan kentte, bu yıl için sektör '14 milyon turist' hedefi koydu. Kent, ilk olarak 28 Mayıs tarihi itibarıyla 2 milyon 686 bin 441 turist sayısıyla, 2014'ün aynı dönemindeki 2 milyon 683 bin 790 turist sayısını 2 bin 651 kişi fazlalıkla geçti. Mayıs sonu itibarıyla kente gelen turist sayısı 2 milyon 874 bin 105 olurken, 2014'ün aynı dönemindeki 2 milyon 909 bin turist sayısına göre 35 bin 257 ekside kaldı. Haziran ayına çok iyi başlayan kent turizmi, 14 Haziran itibarıyla tarihinin en iyi dönemi olan 2014'ü 3 milyon 736 bin 890 turist sayısıyla ikinci kez geride bıraktı.

GEÇEN YILA GÖRE 1.2 MİLYON ARTIŞ

14 Haziran'dan itibaren günlük 60-80 bin arasında turistin geldiği kent, 18 Haziran 2018 tarihi itibarıyla ise 4 milyon 20 bin 957 turist ağırladı. Geçen yılın aynı dönemine göre oransal olarak yüzde 43, turist sayısı olarak ise 1 milyon 205 bin 685 artış yaşandı. Kent, turizm tarihinin en yüksek rakamına ulaştığı 2014 yılına göre ise 4 milyon bandını iki gün önce geride bırakmayı başararak, 2014'ün aynı dönemine göre 109 bin 828 kişilik artış yakaladı.

HAZİRAN AYI ÇOK İYİ GİDİYOR

1-18 Haziran tarihleri arasında Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 1 milyon 159 bin 200 olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre yüzde 33 artış gösterirken, günlük gelen ortalama turist sayısı da 64 bin 400 turist olarak gerçekleşti. Bu ay içinde en yüksek turistin geldiği gün ise 79 bin 345 kişiyle 17 Haziran Pazar oldu.