Antalya turizminde yeni rekor 9 milyon

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TURİZMDE bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 62 bin 84'e ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29, turizmde en iyi yıl olan 2014'ün aynı dönemine göre de 491 bin kişilik artış oldu. Ağustos rakamı ise 2 milyonu geçti.

Turizmin başkenti Antalya, 2016 ve 2017'deki iki zor yılın ardından 2018'de tarihinin en iyi dönemini yaşıyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından Perge Antik Kenti'ni öne çıkarmak amacıyla 'Perge Yılı' ilan edilen 2018'de, 14 milyon da turist hedefi konuldu.

Bu yılın mayıs ayından itibaren bugüne kadarki en yüksek rakamların ulaşıldığı 2014'ü geçmeyi başaran kent turizmi, yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.

30 Ağustos günü itibariyle kente sadece havayoluyla gelen turist sayısı 9 milyon barajını aştı. 1 Ocak-30 Ağustos 2018 tarihleri arasında gelen turist sayısı, 9 milyon 62 bin 84'e ulaştı. Bu rakamın 8 milyon 825 bin 129'u Antalya Havalimanı'na, 236 bin 955'i ise Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na indi.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış yaşanırken, turizmde bugüne kadarki en iyi yıl olan 2014'ün aynı dönemine göre ise turist sayısındaki artış 491 bin oldu. En kötü dönem olan 2016'nın aynı dönemine göre turist sayısı neredeyse iki kat artışla, 4 milyon 753 bin kişi daha fazla oldu. Ağustos ayının 30 günlük döneminde ise havayoluyla kente gelen turist sayısı 2 milyon rakamını aşarak, 2 milyon 75 bin 27'ye ulaştı. Geçen yılın ağustos ayına göre ise yüzde 20'lik artış kaydedildi.