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Antalya turizminde yeni rekor

FİNANS HABERLERİ  | 15.07.2018 15:06 | Son Güncelleme

ANTALYA'ya 14 Temmuz itibariyle yıl başından bu yana kente gelen turist sayısı 5 milyon 832 bin 894 oldu.

Antalya turizminde yeni rekor

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'ya 14 Temmuz itibariyle yıl başından bu yana kente gelen turist sayısı 5 milyon 832 bin 894 oldu. Bu rakamla kentte tüm zamanların rekoru kırıldı.
Antalya turizmi, 2016'da Rusya ve Avrupa pazarı, 2017'de Avrupa pazarında yaşanan düşüşler nedeniyle çok kötü iki yıl geçirdi. Oda fiyatlarının da düşmesine neden olan iki kötü yılın ardından 2018'e hem Rusya hem Avrupa hem de diğer pazarlarda yükselişle başlayan kent, tarihinin en iyi yılı olan 2014'ü geride bırakarak, yeni rekorlara imza atıyor. 14 Haziran itibarıyla 2014 rakamlarını geride bırakmayı başaran kent, yeni rekorlara imza atıyor.
14 Temmuz itibariyle yıl başından bu yana kente gelen turist sayısı, 5 milyon 832 bin 894'e ulaştı. Bu dönemde, en çok turist ağırlanan 2014'ün rakamları da 316 bin 715 arttı. Aynı dönemde geçen yıla göre turist sayısı 1 milyon 567 bin 959 artarken, oransal artış ise yüzde 37 oldu.

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