Antalya turizminde yeni rekor

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'ya 14 Temmuz itibariyle yıl başından bu yana kente gelen turist sayısı 5 milyon 832 bin 894 oldu. Bu rakamla kentte tüm zamanların rekoru kırıldı.
Antalya turizmi, 2016'da Rusya ve Avrupa pazarı, 2017'de Avrupa pazarında yaşanan düşüşler nedeniyle çok kötü iki yıl geçirdi. Oda fiyatlarının da düşmesine neden olan iki kötü yılın ardından 2018'e hem Rusya hem Avrupa hem de diğer pazarlarda yükselişle başlayan kent, tarihinin en iyi yılı olan 2014'ü geride bırakarak, yeni rekorlara imza atıyor. 14 Haziran itibarıyla 2014 rakamlarını geride bırakmayı başaran kent, yeni rekorlara imza atıyor.
14 Temmuz itibariyle yıl başından bu yana kente gelen turist sayısı, 5 milyon 832 bin 894'e ulaştı. Bu dönemde, en çok turist ağırlanan 2014'ün rakamları da 316 bin 715 arttı. Aynı dönemde geçen yıla göre turist sayısı 1 milyon 567 bin 959 artarken, oransal artış ise yüzde 37 oldu.
FOTOĞRAFLI
İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EPDK ikinci başkanlığına atama
Dolar ne kadar, kaç TL? (15 Temmuz dolar fiyatları)
'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek
Bu da oldu! Zam yapılan simit fiyatı ekmeği geçti
Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (14 Temmuz 2018)
Mardan Palace için Titanic görüşmelere başladı
Borsa 97.000 puan seviyesinden açıldı
BIST yatırım yapmak için şirket arıyor
Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum