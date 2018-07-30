Antalya turizminde yeni rekor

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'ya 29 Temmuz itibariyle yıl başından bu yana kente gelen turist sayısı 6 milyon 853 bin 898 oldu. Bu rakamla kentte tüm zamanların rekoru kırıldı.
Antalya turizmi, 2016'da Rusya ve Avrupa pazarı, 2017'de Avrupa pazarında yaşanan düşüşler nedeniyle çok kötü iki yıl geçirdi. Oda fiyatlarının da düşmesine neden olan iki kötü yılın ardından 2018'e hem Rusya hem Avrupa hem de diğer pazarlarda yükselişle başlayan kent, tarihinin en iyi yılı olan 2014'ü geride bırakarak, yeni rekorlara imza atıyor. 14 Haziran itibarıyla 2014 rakamlarını geride bırakmayı başaran kent, yeni rekorlara imza atıyor.
29 Temmuz itibariyle yıl başından bu yana kente gelen turist sayısı, 6 milyon 853 bin 898'e ulaştı. Bu dönemde, en çok turist ağırlanan 2014'ün rakamları da 341 bin 314 arttı. Aynı dönemde geçen yıla göre turist sayısı 1 milyon 674 bin 756 artarken, oransal artış ise yüzde 32 oldu.
FOTOĞRAFLI
Altın fiyatları yükselince vatandaş sahte altın akın etti
Petroldeki artış bilet fiyatlarını vurdu! Havada karada denizde zam fırtınası
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (30 Temmuz dolar kuru)
Danıştay'dan milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren 'hesap işletim ücreti' kararı
E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı
Dolar ne kadar? (27 Temmuz 2018)
İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı
Rahip Brunson kararına piyasaların tepkisi
Halkbank hisselerine ‘Brunson’ etkisi
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Okuyucu Yorumları 0 yorum