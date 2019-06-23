FİNANS

Antalya turizminde yeni rekor

FİNANS HABERLERİ  | 23.06.2019 12:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'ya 22 Haziran Cumartesi, hava yoluyla 86 bin 308 turist geldi.

Antalya turizminde yeni rekor

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'ya 22 Haziran Cumartesi, hava yoluyla 86 bin 308 turist geldi. Bu rakamla kentte tüm zamanların gün rekoru kırıldı.
Türkiye'nin en önemli döviz girdisi kaynaklarından turizm sektöründe, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, 2019 yılının ilk aylarından bu yana kırdığı rekorlara yenisini ekledi. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan kentte, bu yıl sonuna kadar toplamda 16 milyon yabancı turist hedefleniyor.
'ALLAH NAZARDAN KORUSUN'
Antalya turizmi, 22 Haziran'da yeni bir rekor kırdı. Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından 'Allah nazardan korusun' ifadesiyle yaptığı paylaşımda, 22 Haziran Cumartesi günü Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısının 86 bin 308 kişi olduğunu belirterek, bu rakamın tüm zamanların gün rekoru olduğunu açıkladı.
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 1 Ocak'tan 22 Haziran'a kadar gelen yabancı turist sayısının 4 milyon 943 bin 637 olduğu kaydedildi. Turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik artış yaşandı. 1- 22 Haziran tarihleri arasında ise 1 milyon 643 bin 844 kişi geldi. Haziran ayı rakamı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttı.

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Antalya turizminde yeni rekorAntalya turizminde yeni rekor

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