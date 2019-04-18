Antalya yabancıya konut satışında rekor kırdı

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, şehre son 3 ayda gelen turist sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik artışla 571 bin 207 olduğunu ifade eden Elmas, “Yıl bazında da rekor kırılması bekleniyor. 2018 yılında 13 milyon 642 bin yabancı turist ve 3 milyonun üzerinde yerli turistle tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'da 2019 yılı için 15 milyon olan yabancı turist hedefi 16 milyona çıktı” ifadelerini kullandı.

Antalya, turizmde geçen yılki rekorunu kırdığını söyleyen ve değerlendirmeler yapan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Antalya’nın dünya turizminin cazibe merkezi olmaya devam ettiğini belirterek, “Antalya, yılın ilk 3 ayında gelen yabancı turist sayısıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik artışla rekor kırmaya devam ediyor. Marka değerini yükselterek küresel yatırımcıların da gözdesi olmayı sürdürüyor" dedi.

Londra ve Paris’in ardından dünyanın en çok turist alan üçüncü kenti olan Antalya’ya yaklaşık 140 ülkeden turist geliyor. 2019 yılının ilk 3 ayı itibarıyla Antalya’ya gelen turistlerin ülkelere göre sıralamasına bakıldığında; yüzde 8’lik artışla 151 bin 391 turist sayısıyla Almanya Antalya’ya en çok turist gönderen ülke olurken, yüzde 74 artışla 136 bin 689 turist ile Rusya ikinci, yüzde 58 artışla 36 bin 791 turist ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı.

ANTALYA’YA MEGA ŞEHİR PROJESİ

Sur Yapı’nın Antalya’da geleceğe miras modern bir şehir inşasıyla yola çıktığını söyleyen Altan Elmas, “8 milyar liralık yatırımla Türkiye’nin mega şehir projesini hayata geçireceğiz. Türkiye’nin incisi Antalya’ya yeni bir yaşam alanı sunuyoruz. 1 milyon 300 bin metrekare alanıyla yeşil ve mavinin iç içe olduğu Antalya’nın özüne uygun modern bir şehir inşa edeceğiz. 19 bin bağımsız bölümden oluşan konutlar, ofisler, home office’ler, dükkanlar, çarşılar, okullar, sağlık alanları, ibadet alanları, sosyal alanlar, müzeler ve büyük kent parkıyla beraber Türkiye’nin markası olan Antalya’ya yeni bir Antalya armağan edilecek” diye konuştu.