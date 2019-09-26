Antalya'da 19 yılda 428 lüks yat denizle buluştu

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - İtalya'dan İngiltere'ye, ABD'den Rusya'ya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar dünyanın her yerinden lüks yat siparişi alan Antalya Serbest Bölge'de, 19 yılda satış değeri toplam 1 milyar 125 milyon dolar olan 428 lüks yat üretildi.

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine, yat imalatına 2000 yılında başladıklarını söyledi.

Bölgedeki 87 firmanın 48'inin yat sektörüne ait olduğunu anlatan Gürses, ilk yıllarda 30 metreye kadar yat üretimi yapıldığını, ancak yıllar geçtikçe yat boylarının arttığını bildirdi.

Şu anda kapasitenin 50 metre olduğunu aktaran Gürses, bugün 63 metreye kadar yat üretilebildiğini kaydetti.

Yat boyları arttıkça oluşturdukları katma değerin de arttığına işaret eden Gürses, ülke ekonomisinin de paralel olarak bu artıştan etkilendiğini ifade etti.

Bölgede alanın genişletilmesi için bir çalışma başlattıklarını anlatan Gürses, "Yatırımı tamamladığımızda 90 metre ve 2 bin ton ağırlığına kadar yat üretimini gerçekleştirebileceğiz." dedi.