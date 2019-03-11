FİNANS

Antalya'da avokado üretim alanı yaklaşık 5 bin dekara ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 11.03.2019 11:35 | Son Güncelleme

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: - "Avokadonun 2004'de 590 dekar alanda 252 ton üretimi yapılırken, 2018'de 4 bin 925 dekarda 2 bin 567 tona ulaşıldı"

Antalya'da ülke üretiminin yüzde 89'unun gerçekleştirildiği avokadonun yetiştirildiği alanın yaklaşık 5 bin dekara ulaştığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tropik meyve avokadonun yetiştiriciliği ile tüketiminin her geçen gün yaygınlaştığı belirtildi.

Avokado üretim alanları genişlerken, yeni çeşit ve tekniklerin kullanılmasıyla verimliliğin de yükseldiğine işaret edilen açıklamada, çarşıda, pazarda bulunabilir hale gelen ve sağlığa olan olumlu etkileriyle hızla tüketimi ülke genelinde artan avokado üretiminin yüzde 89'unun Antalya'da yapıldığı vurgulandı.

Sebze olarak kullanılmasının yanında zeytinyağı gibi yağ çıkarılabilen, kozmetik ve ilaç sektöründe de faydalanılan avokadonun 2004'de 590 dekar alanda 252 ton üretiminin yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2018'de 4 bin 925 dekarda 2 bin 567 tona ulaştı. Bu rakamlara göre avokado üretiminde 2004'ten bu yana yüzde 1000'den fazla artış oldu. Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde yoğun yetiştirilen avokado Manavgat, Aksu ve Serik ilçelerinde de yetiştiriciliği yaygınlaştı. Antalya, sahip olduğu iklim ve coğrafi koşullar itibarıyla oldukça geniş yelpazede tarımsal ürün yetiştirilmesine uygun bir bölge. Beş kıtada 50'ye yakın ülkede tarımı yapılan avokadonun her zaman yeşil, tropik bir meyve türü var. Ekolojik koşullardaki seçiciliği nedeniyle yetiştirilen alanların sınırlı olmasından dolayı sadece Akdeniz sahil şeridinde ticari amaçla avokado yetiştiriciliği yapılmaktadır."

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Trabzon'dan gemilerle Gürcistan'a taş taşınacakTrabzon'dan gemilerle Gürcistan'a taş taşınacak
Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2.6 büyüdü (2)Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2.6 büyüdü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antalya avokado tarım üretim

En Çok Okunan Haberler

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Bu tarihte uçacaklar dikkat

Bu tarihte uçacaklar dikkat

Merakla beklenen büyüme verisi açıklandı

Merakla beklenen büyüme verisi açıklandı

Bakan Albayrak'tan büyüme açıklaması!

Bakan Albayrak'tan büyüme açıklaması!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'dan gemilerle Gürcistan'a taş taşınacak

Trabzon'dan gemilerle Gürcistan'a taş taşınacak

Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2.6 büyüdü (2)

Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2.6 büyüdü (2)

1 milyon dolara Monaco’dan 16, İstanbul’dan 109 metrekare

1 milyon dolara Monaco’dan 16, İstanbul’dan 109 metrekare

‘Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü’nü Morhipo.com aldı

‘Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü’nü Morhipo.com aldı

Sıfır gümrük ile 200,000 ton patates ithal edilebilecek

Sıfır gümrük ile 200,000 ton patates ithal edilebilecek

Göbeklitepe maketi Cannes MIPIM Fuarı'nda sergilenecek

Göbeklitepe maketi Cannes MIPIM Fuarı'nda sergilenecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.