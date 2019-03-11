Antalya'da avokado üretim alanı yaklaşık 5 bin dekara ulaştı

Antalya'da ülke üretiminin yüzde 89'unun gerçekleştirildiği avokadonun yetiştirildiği alanın yaklaşık 5 bin dekara ulaştığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tropik meyve avokadonun yetiştiriciliği ile tüketiminin her geçen gün yaygınlaştığı belirtildi.

Avokado üretim alanları genişlerken, yeni çeşit ve tekniklerin kullanılmasıyla verimliliğin de yükseldiğine işaret edilen açıklamada, çarşıda, pazarda bulunabilir hale gelen ve sağlığa olan olumlu etkileriyle hızla tüketimi ülke genelinde artan avokado üretiminin yüzde 89'unun Antalya'da yapıldığı vurgulandı.

Sebze olarak kullanılmasının yanında zeytinyağı gibi yağ çıkarılabilen, kozmetik ve ilaç sektöründe de faydalanılan avokadonun 2004'de 590 dekar alanda 252 ton üretiminin yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2018'de 4 bin 925 dekarda 2 bin 567 tona ulaştı. Bu rakamlara göre avokado üretiminde 2004'ten bu yana yüzde 1000'den fazla artış oldu. Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde yoğun yetiştirilen avokado Manavgat, Aksu ve Serik ilçelerinde de yetiştiriciliği yaygınlaştı. Antalya, sahip olduğu iklim ve coğrafi koşullar itibarıyla oldukça geniş yelpazede tarımsal ürün yetiştirilmesine uygun bir bölge. Beş kıtada 50'ye yakın ülkede tarımı yapılan avokadonun her zaman yeşil, tropik bir meyve türü var. Ekolojik koşullardaki seçiciliği nedeniyle yetiştirilen alanların sınırlı olmasından dolayı sadece Akdeniz sahil şeridinde ticari amaçla avokado yetiştiriciliği yapılmaktadır."

