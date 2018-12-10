Antalya'da bu yıl 30 ülkeden 120 bin kişi golf oynadı

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Son yıllarda golf turizminin gözde bölgelerinden biri haline gelen Antalya'nın Belek bölgesine, bu yıl golf oynamak için 30 ülkeden yaklaşık 120 bin kişinin geldiği bildirildi.

Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, AA muhabirine, dünyanın önemli golf merkezlerinden biri haline gelen Belek Turizm Merkezi'nde yüksek standartlarda 16 golf sahası bulunduğunu söyledi.

Akdeniz iklim kuşağında bulunan Antalya'nın golf sporu için çok uygun bir yer olduğuna işaret eden Şahin, bu sporun, turizmi 12 aya yaymak açısından da önemli olduğunu dile getirdi. Şahin, Belek'te eylül ayında başlayan golf sezonunun mayıs ayı sonuna kadar devam ettiğini, yaz döneminde de sabahın erken saatlerinde oynanabildiğini ifade etti.

Kuzey Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Çin'den Güney Kore'ye, Japonya'dan Rusya'ya ve Ukrayna'ya kadar dünyanın çeşitli ülkelerinden Antalya'ya golf oynamak için insanların geldiğini belirten Şahin, "Bu yıl Antalya'da yaklaşık 30 ülkeden 120 bine yakın golf oyuncusunu misafir ettik. Gelir anlamında yaklaşık 125 milyon avro katma değer yarattı." dedi.