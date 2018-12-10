FİNANS

Antalya'da bu yıl 30 ülkeden 120 bin kişi golf oynadı

FİNANS HABERLERİ  | 10.12.2018 11:08 | Son Güncelleme

IAGTO Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin: - "Bu yıl Antalya'da 30 ülkeden yaklaşık 120 bine yakın golf oyuncusunu misafir ettik. Gelir anlamında yaklaşık 125 milyon avro katma değer yarattı"

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Son yıllarda golf turizminin gözde bölgelerinden biri haline gelen Antalya'nın Belek bölgesine, bu yıl golf oynamak için 30 ülkeden yaklaşık 120 bin kişinin geldiği bildirildi.

Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, AA muhabirine, dünyanın önemli golf merkezlerinden biri haline gelen Belek Turizm Merkezi'nde yüksek standartlarda 16 golf sahası bulunduğunu söyledi.

Akdeniz iklim kuşağında bulunan Antalya'nın golf sporu için çok uygun bir yer olduğuna işaret eden Şahin, bu sporun, turizmi 12 aya yaymak açısından da önemli olduğunu dile getirdi. Şahin, Belek'te eylül ayında başlayan golf sezonunun mayıs ayı sonuna kadar devam ettiğini, yaz döneminde de sabahın erken saatlerinde oynanabildiğini ifade etti.

Kuzey Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Çin'den Güney Kore'ye, Japonya'dan Rusya'ya ve Ukrayna'ya kadar dünyanın çeşitli ülkelerinden Antalya'ya golf oynamak için insanların geldiğini belirten Şahin, "Bu yıl Antalya'da yaklaşık 30 ülkeden 120 bine yakın golf oyuncusunu misafir ettik. Gelir anlamında yaklaşık 125 milyon avro katma değer yarattı." dedi.

Dünya genelinde yaklaşık 60-65 milyon civarında amatör golf oyuncusu bulunduğunu kaydeden Şahin, sadece Amerika kıtasında 27-30 milyon, Japonya'da 10 milyon, Güney Kore'de 5 milyon kadar golf oyuncusu bulunduğunu dile getirdi. Şahin, "Avrupa'da, özellikle de Kuzey Avrupa'da kış döneminde kar, yağmur ve soğuk başlayınca, ülkemiz Akdeniz çanağında ılıman iklimiyle golf sporcuları tarafından tercih edilmektedir. Eylül ayında başlayıp mayıs sonuna kadar süren bir turizm hareketini gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- Kişi başı harcama bin avronun üzerinde

Golf turizminin konaklamanın yanında artı değer yarattığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Golf oynamak için gelenler konaklamanın yanında golf sahası için de ödeme yapmaktadır. Bir oyun golf oynamanın bedeli Belek bölgesinde ortalama 150-165 avro. Bir golf oyuncusu bir haftada ortalama 4-5 oyun satın alıyor. Bu nedenle getirisi diğer turistlere göre daha fazla. Golf oynamak amacıyla gelenlerin kişi başı harcaması bin avronun üzerinde. Belek'te halen 16 golf sahası mevcut. Bölgede 2012 yılında 550 bin round oyunumuz vardı. Sonraki yıllarda bu rakam düştü. 2018'de bu sayılara turist sayısının da artmasıyla yaklaştık. 2019 hedefimiz ise 2012 rakamlarını, yani 550 bin round oyunu geçmek."

Halen yurt dışından yıllık 120 bin kişinin golf oynamak için Antalya'ya geldiğini belirten Şahin, bu sayının daha yukarılara çıkabilmesi için yeni golf sahası yatırımlarına ihtiyaç bulunduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığının da bu konuda çalışmalar yaptığını bildirdi.

6 yıldır Antalya'da gerçekleştirilen Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'nın bölgenin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyleyen Şahin, söz konusu turnuvada dünyanın en iyi golf oyuncularının ağırlandığını, golf oyuncularının hepsinin de çok memnun ayrıldığını sözlerine ekledi.

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntülerMeğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler
Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü (2)Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü (2)
Kapıkule'de 18 kilometrelik TIR kuyruğuKapıkule'de 18 kilometrelik TIR kuyruğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antalya Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin Golf golf turizmi

En Çok Okunan Haberler

Ve Resmi Gazete’de yayınlandı! Poşetler ücretli oldu

Ve Resmi Gazete’de yayınlandı! Poşetler ücretli oldu

Çanakkale'de korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

İzmir'de İZBAN çalışanları greve başladı!

İzmir'de İZBAN çalışanları greve başladı!

Ek iş yapanlar dikkat! Tazminatsız işten çıkarılabilirsiniz

Ek iş yapanlar dikkat! Tazminatsız işten çıkarılabilirsiniz

Çok sayıda ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi

Çok sayıda ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çinli firma, Diyarbakır'daki mermer ocağına ortak oldu

Çinli firma, Diyarbakır'daki mermer ocağına ortak oldu

ECJ: Birleşik Krallık tek taraflı bir şekilde Brexit sürecinden çekilebilir

ECJ: Birleşik Krallık tek taraflı bir şekilde Brexit sürecinden çekilebilir

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü (2)

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü (2)

Kapıkule'de 18 kilometrelik TIR kuyruğu

Kapıkule'de 18 kilometrelik TIR kuyruğu

Gazipaşa'dan avokado ihracatı başladı

Gazipaşa'dan avokado ihracatı başladı

İmar barışına Bursa'dan 400 bin başvuru

İmar barışına Bursa'dan 400 bin başvuru

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.