Antalya'da ceviz üretimi arttı

Antalya'da ceviz üretimi, son 14 yılda yüzde 70 artışla 6 bin 396 tona ulaştı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, yaptığı açıklamada, Antalya'da ceviz üretiminde her geçen yıl artış olduğunu vurguladı.

Zengin bir enerji kaynağı olan cevizin, optimum sağlık için gerekli besleyici maddeler, mineraller, antioksidanlar ve vitaminler içerdiğine işaret eden Özen, şunları kaydetti:

"2004'de 3 bin 756 ton ceviz üretimi yapılırken, 2018 yılında bu rakam yüzde 70 artışla 6 bin 396 tona ulaştı. 2018'de ilimizde halen 17 bin 960 dekar alanda 244 bin 526 adet meyve veren, 101 bin 546 adet meyve verme yaşına gelmemiş ceviz ağacı bulunmaktadır. Bu ağaçlar da meyve vermeye başladığı zaman yıllık ortalama ceviz üretimimiz 11 bin 981 tona ulaşacaktır."

Alanya, Elmalı, Akseki başta olmak üzere tüm ilçelerde ceviz üretiminin yaygınlaştığına dikkati çeken Özen, Antalya'nın sahip olduğu iklim ve coğrafi koşullar itibarıyla oldukça geniş yelpazede tarımsal ürün yetiştirilmesine uygun bir bölge olduğunu da ifade etti.

