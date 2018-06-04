FİNANS

Antalya'da Deri ve Kürk Moda Fuarı

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 16:23 | Son Güncelleme

İDMİB Başkanı Şenocak: - "Yılın ilk 5 ayında 178 ülkeye toplam 735 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik"

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneğince, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) desteğiyle organize edilen Deri ve Kürk Moda Fuarı (Leather&Fur Fashion Show) Antalya'da açıldı.

Belek Turizm Bölgesi'nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, 3 gün boyunca açık kalacak fuarda 49 firmanın ürünlerinin sergileneceğini ve fuarın sadece profesyonel yabancı alıcılara açık olduğunu söyledi.

Fuarda en az 15 milyon dolarlık iş görüşmesinin yapılmasını beklediklerini belirten Şenocak, "Yıla yaydığımız zaman ise 50-60 milyon dolarlık katkı sağlıyor. Firmalarımızdan büyük ilgi var, 12 katılımcıyla başlamıştık şimdi 50 katılımcıya yaklaştı. Fuar alanında yer olmadığı için de yaklaşık 35 firmamız maalesef yer bulamadı." diye konuştu.

Fuarda ağırlıklı olarak alıcıların Rusya'dan geldiğini belirten Şenocak, ABD, İngiltere, İtalya, Almanya, Kanada, Ukrayna, Yunanistan, Azerbaycan, Dubai, Sırbistan, Kazakistan, Bulgaristan gibi ülkelerden de katılımların bulunduğunu, fuarda bine yakın katılımcının yer aldığını bildirdi.

Deri sektörü ihracatında lokomotif pazarın Rusya olduğunu belirten Şenocak, bu ülkeye yılın ocak-mayıs döneminde gerçekleştirilen ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 arttığını ve 110 milyon dolar seviyesine yükseldiğini dile getirdi. Şenocak, "Yılın ilk 5 ayında 178 ülkeye toplam 735 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik." dedi.

Deri ve deri mamulleri sektöründe istihdam edilen personel sayısının son 39 ayın zirvesine ulaştığını da belirten Şenocak, "Mart ayında sektörün istihdam ettiği personel sayısı yaklaşık 64 bin. 2015 yılı ocak ayından beri en yüksek seviyeye ulaşmış bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.

- 80 bin dolarlık kürk manto

Ayakkabı ve üst giyim başta olmak üzere, tekstil, konfeksiyon ve saraciye ürünlerinin sergilendiği fuarda, perakende satış fiyatı 80 bin dolar olan özel dikim Rus su samuru kürk manto ile satış fiyatı 50 bin dolar olan timsah derisi ve kürk karışımı kaban dikkati çekti.

Fuarda, çinçilla, vizon, tilki kürkü kullanılarak imal edilen mantolarla yılan ve timsah derisinden yapılmış ürünler de ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Deri ve Kürk Fuarı İDMİB

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