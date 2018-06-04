Antalya'da Deri ve Kürk Moda Fuarı

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneğince, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) desteğiyle organize edilen Deri ve Kürk Moda Fuarı (Leather&Fur Fashion Show) Antalya'da açıldı.

Belek Turizm Bölgesi'nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, 3 gün boyunca açık kalacak fuarda 49 firmanın ürünlerinin sergileneceğini ve fuarın sadece profesyonel yabancı alıcılara açık olduğunu söyledi.

Fuarda en az 15 milyon dolarlık iş görüşmesinin yapılmasını beklediklerini belirten Şenocak, "Yıla yaydığımız zaman ise 50-60 milyon dolarlık katkı sağlıyor. Firmalarımızdan büyük ilgi var, 12 katılımcıyla başlamıştık şimdi 50 katılımcıya yaklaştı. Fuar alanında yer olmadığı için de yaklaşık 35 firmamız maalesef yer bulamadı." diye konuştu.

Fuarda ağırlıklı olarak alıcıların Rusya'dan geldiğini belirten Şenocak, ABD, İngiltere, İtalya, Almanya, Kanada, Ukrayna, Yunanistan, Azerbaycan, Dubai, Sırbistan, Kazakistan, Bulgaristan gibi ülkelerden de katılımların bulunduğunu, fuarda bine yakın katılımcının yer aldığını bildirdi.