Antalya'da en küçük kurbanlık fiyatı 850 lira

Hasan DEMİRBAŞ- Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da büyük kurban pazar yerlerinde büyükbaş hayvanlar 5 bin, küçükbaşlar ise 850 liradan satışa sunuldu. Antalya'da bu yıl büyük kurbanlık pazar yerleri ikiye ayrıldı. Daha çok küçükbaş hayvanların yer aldığı pazar yeri önceki yıllar olduğu gibi Kepez ilçesine bağlı Varsak bölgesinin son noktasında kuruldu. Sadece büyükbaşların yer aldığı pazar yeri ise Varsak bölgesinin üst kısmında yer alan Çamlıca Mahallesi'nde kuruldu. Her iki pazarda da hafta sonu yoğunluk yaşanırken, hafta içi sakinlik hakim oluyor. EN KÜÇÜK BÜYÜKBAŞ 5 BİN LİRA Büyükbaş hayvanların yer aldığı pazarda 90 çadır bulunuyor. 3 bin 500 liraya kiraladıkları çadırlarda satıcılar ortalama 25 hayvan barındırıyor. Daha çok doğu illerinden gelen satıcılar önceki yıllara göre satışların düşük olduğunu kaydetti. Pazarda en küçük büyükbaş 5 bin liradan satılırken, en büyüğü ise 14 bin liraya satılıyor. Güçlü pazarlıkların yaşandığı satışlarda alıcı ve satıcılar kendi istedikleri fiyatta anlaşabilmek için uzun uğraşlar veriyor. BÜYÜKBAŞLAR 250 KİLODAN BAŞLIYOR Az sayıda büyükbaş hayvanın bulunduğu, ancak daha çok küçükbaşların yer aldığı pazar yerinde de fiyatlar 850 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar çıkıyor. Kars'tan 30 büyükbaş hayvan getiren Volkan Kılıç (30) pazardaki en küçük hayvanın 250 kilo ile 1 ton arası büyüklükte olduğunu kaydetti. Birçok kişiden pazar yerinin uzak olduğuna yönelik şikayet aldıklarını dile getiren Kılıç, kurbanlıklarını erken alanların daha iyi hayvan seçebileceklerini söyledi.

