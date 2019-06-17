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Antalya'da karpuz 30 kuruşa alıcı bulamıyor

FİNANS HABERLERİ  | 17.06.2019 14:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde karpuz üreticileri ve komisyoncular, maliyeti 70 kuruşu bulan karpuzun kilosunun 30 kuruşa satılamadığını belirterek, çözüm istedi.

Antalya'da karpuz 30 kuruşa alıcı bulamıyor

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde karpuz üreticileri ve komisyoncular, maliyeti 70 kuruşu bulan karpuzun kilosunun 30 kuruşa satılamadığını belirterek, çözüm istedi.
Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgat Komisyoncular Derneği Başkanı Dursun Ataş, üreticiler ve komisyoncular, halde basın açıklaması yaptı. Manavgat'ta 420 bin dönüm tarım arazisi bulunduğunu ve bunun 5 bin 500 dönümünde karpuz ve kavun ekildiğini belirten Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, "Geçen yıl 45- 50 kuruş olan karpuz şu an 30 kuruşa kalkmıyor. Ulusal basın buradan karpuz 1 liraya alınıp, 3-4 liraya İstanbul'da satılırken haykırıyordu, domates 2-3 liraya halden çiftçiden alınıp İstanbul'da 5-6 liraya satılırken Türkiye'deki enflasyonu çiftçiye mal ediyordu. Geçen sene bu dönem 70 kuruş olan karpuz, bugün 30 kuruşa, 1.5 lira olan kavun 70 kuruşa kalkmıyor ama ulusal basında bununla ilgili en küçük bir haber bile görmüyoruz" dedi.
FİDE FİYATLARI 2.60- 2.70 KURUŞ
Karpuz üretiminde planlama hatası olmadığını aktaran Rasim Metin, "420 bin dönüm arazisi olan bir ilçede 5 bin 500 dönüm kavun karpuz çok değil, planlı veya plansız ekim olarak kabul edersek 5 bin dönüm arazi çok değil. Fide fiyatları 2.60 kuruş, 2.70 kuruş. Bu vatandaş karpuzun fidesini 2.60 kuruş, 2.70 kuruşa alıyor. Bunun içinden nasıl çıkacak? 60- 70 kuruş maliyeti olan malı 30 kuruşa satarsa bu çiftçinin yeni seneye umudu da kalmayacak" diye konuştu.
'ÇİFTÇİ YILDAN YILA BORÇLU GİRİYOR'
Manavgat Komisyoncular Derneği Başkanı Dursun Ataş, "Yapılan değerlendirmelerin hepsi yanlış. Birileri yanlış yaptığı için buradaki vatandaşlarımızın bedel ödemesine gerek yok. Bunların bir an evvel gerekli mercilere taşınıp, gerekli işlemlerin yapılmasını ve duyurulmasını arz ederim. Çiftçi yıldan yıla borçlu giriyor, ötekiler yaralı kuş gibi çırpınıp duruyor bunların bir an evvel çözülmesini istiyorum" dedi.
'NE YAPACAĞIZ BİZ?'
Karpuz üreticisi Hüseyin Deniz, karpuzu 60 kuruşa ürettiğini anlatarak, "Karpuz 30 kuruşa kalkmıyor, düştüğü zaman kimse lanse etmiyor, yükseldiği zaman 'çok fiyatlı' diye basın veryansın ediyor. 50 bin liralık gübre 60 bin lira olmuş, 120 bin liralık gübre 170 bin lira olmuş bir siyah muşamba 9 bin liradan 17 bin lira olmuş, bir fide 3 bin lira olmuş. Ne yapacağız biz? Bizim maliyetimiz kurtarmıyor. 60 kuruşa maliyeti olan şeyi 30 kuruşa satamıyoruz" diye konuştu.
'50- 60 KURUŞ MALİYETİ VAR'
Hal esnafından Süleyman Coşar da halci ve komisyoncuların günah keçisi ilan edildiğini savunarak, şöyle dedi:
"Bir kilo karpuzun 50- 60 kuruş maliyeti var, şu anda 25- 30'a zorunda olduğumuz için satıyoruz. Bunu 2 liraya satsak şimdi hemen devlet büyüklerimiz derki 'kardeşim 2 liraya karpuz mu olur' ama 30 kuruşa düştüğünde, 20 kuruşa düştüğünde buna hiçbir çare bulan devlet büyüğümüzü görmedim, biz burada yalnız kalıyoruz."

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Antalya'da karpuz 30 kuruşa alıcı bulamıyorAntalya'da karpuz 30 kuruşa alıcı bulamıyorAntalya'da karpuz 30 kuruşa alıcı bulamıyor

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