FİNANS

Antalya'da muz üretimi 5 yılda yüzde 177 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 12:25 | Son Güncelleme

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen: - "2012'de 20 bin dekar alanda 63 bin ton üretim yapılırken, 2017 verilerinde bu rakam yüzde 177 artarak yaklaşık 35 bin dekarda 175 bin tona ulaştı"

Antalya'da muz üretimi 5 yılda yüzde 177 arttı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, yaptığı açıklamada, beş yılda il genelinde muz üretim alanlarında yüzde 75'lik bir artış kaydedildiğini belirtti.

Son yıllarda hızlı bir şekilde örtü altı yetiştiriciliğine geçiş yapılarak üretim ve kalitede önemli derecede artış sağlandığına işaret eden Özen, şunları kaydetti:

"2012'de 20 bin dekar alanda 63 bin ton üretim yapılırken, 2017 verilerinde bu rakam yüzde 177 artarak yaklaşık 35 bin dekarda 175 bin tona ulaştı. Önceleri çiftçilerimiz sadece açık alanda muz yetiştirirken günümüzde hem birim alandan daha fazla verim alınması hem de meyvedeki kalitenin artması nedeniyle örtü altında da üretim yapmaya başladı."

Kent genelinde 2012'de bin 300 dekar örtü altı alanda muz yetiştirildiğini aktaran Özen, 2017'de bunun yaklaşık 8 bin dekarı bulduğunu bildirdi.

Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde yoğun yetiştirilen muzun Manavgat, Kepez ve Aksu ilçelerinde de yetiştiriciliğin yaygınlaştığını vurgulayan Özen, Antalya'nın sahip olduğu iklim ve coğrafi koşullar itibarıyla oldukça geniş yelpazede tarımsal ürün yetiştirilmesine uygun bir bölge olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Mustafa Özen muz tarım üretim

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