FİNANS

Antalya'da rekor: Turist sayısı 11 milyonu aştı

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2018 11:25 | Son Güncelleme

TURİZMDE bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı 11 milyon 4 bin 809'a ulaştı.

Antalya'da rekor: Turist sayısı 11 milyonu aştı

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) - TURİZMDE bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı 11 milyon 4 bin 809'a ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28, turizmde en iyi yıl olan 2014'ün aynı dönemine göre de 769 bin 196 kişilik artış oldu.
Turizmin başkenti Antalya, 2016 ve 2017'deki iki zor yılın ardından 2018'de tarihinin en iyi dönemini yaşıyor. Antalya, 29 Eylül Cumartesi günü itibariyle 11 milyon barajını aştı. 2018'de 14 milyon turist hedefi konulan Antalya'ya 29 Eylül itibarıyla havayoluyla gelen turist sayısı 11 milyon 4 bin 809'a ulaştı.
Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış yaşanırken, turizmde bugüne kadarki en iyi yıl olan 2014'ün aynı dönemine göre ise turist sayısında 769 bin 196 artış oldu. En kötü dönem olan 2016'da 1 Ocak- 29 Eylül arasında 5 milyon 290 bin 266 turist ağırlayan Antalya, bu yıl aynı dönemde 5 milyon 714 bin 543 artış sağladı.

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Antalya'da rekor: Turist sayısı 11 milyonu aştıAntalya'da rekor: Turist sayısı 11 milyonu aştı

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