Antalya'da televizyon alışverişine ilgi yüzde 80 arttı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, Antalya'da bu yılın ilk yarısında TV ve projeksiyon kategorisinden yapılan alışverişlerde talebin 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 80 arttığını duyurdu.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya’nın TV ve projeksiyon kategorisi alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, Antalyalı müşterilerinin tercihleriyle ilgili önemli veriler ortaya koydu.

Buna göre, Antalya’da, erkekler kadınlara göre 6 kat daha fazla televizyon alışverişi yaptı. En çok alışverişin 30-38 yaş aralığı tarafından yapıldığını belirten Hepsiburada, en çok talebin Muratpaşa’dan geldiğini açıkladı. Muratpaşa’yı sırasıyla Kepez, Alanya, Manavgat, Konyaaltı, Kaş ve Serik takip etti. Yılın ilk 6 ayında TV ve projeksiyon kategorisinden yapılan alışverişlerde talep, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 arttı.

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- Televizyon ve projeksiyona ilgi artıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, Hepsiburada müşterilerinin alışveriş eğilimlerine ilişkin olarak şunları kaydetti: