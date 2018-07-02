FİNANS

Antalya'da televizyon alışverişine ilgi yüzde 80 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 14:49 | Son Güncelleme

Erkeklerin kadınlardan 6 kat daha fazla televizyon alışverişi yaptığı Antalya'da, en çok Muratpaşa'dan talep geldi

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, Antalya'da bu yılın ilk yarısında TV ve projeksiyon kategorisinden yapılan alışverişlerde talebin 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 80 arttığını duyurdu.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya’nın TV ve projeksiyon kategorisi alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, Antalyalı müşterilerinin tercihleriyle ilgili önemli veriler ortaya koydu.

Buna göre, Antalya’da, erkekler kadınlara göre 6 kat daha fazla televizyon alışverişi yaptı. En çok alışverişin 30-38 yaş aralığı tarafından yapıldığını belirten Hepsiburada, en çok talebin Muratpaşa’dan geldiğini açıkladı. Muratpaşa’yı sırasıyla Kepez, Alanya, Manavgat, Konyaaltı, Kaş ve Serik takip etti. Yılın ilk 6 ayında TV ve projeksiyon kategorisinden yapılan alışverişlerde talep, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 arttı.

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- Televizyon ve projeksiyona ilgi artıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, Hepsiburada müşterilerinin alışveriş eğilimlerine ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Büyük ekran televizyon alışverişini e-ticaretten yapanların oranı, geçen yılın ocak-haziran dönemine göre yüzde 29 artış gösterdi, projeksiyon kategorisinde ise bu oran yüzde 21 oldu. En çok alışverişi 28-45 yaş aralığındaki müşterilerimiz yaptı. Televizyon alışverişini Hepsiburada’dan yapan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın ardından en çok alışveriş yapan iller sırasıyla Konya, Antalya, Kocaeli, Balıkesir ve Gaziantep oldu. Projeksiyon alışverişinde ise büyük şehirlerin yanı sıra Kocaeli, Tekirdağ, Gaziantep ve Muğla da yoğun ilgi gösteren iller arasında. Biz de Hepsiburada olarak, müşterilerimizin eğilimlerini yakından takip ederek onların talepleri doğrultusunda ürün çeşitliliği ve alışveriş deneyimini sürekli geliştirerek müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz."

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