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Antalya'da turfanda kivi hasadı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 17:07 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin tropik meyve üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde turfanda kivi hasadı başladı.

Antalya'da turfanda kivi hasadı başladı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- TÜRKİYE'nin tropik meyve üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde turfanda kivi hasadı başladı.
Antalya'nın en doğu ilçesi Gazipaşa, yıllardır muz yetiştirilen birkaç merkezden biri olarak çiftçiye gelir sağlıyor. Bakımı kolay, ekonomik getirisi yüksek tropikal meyvelerin ilçe ikliminde kolaylıkla yetiştirildiğini keşfeden üreticiler, son birkaç yıldır bu meyvelerin üretimine yöneldi. Muzdan sonra avokadoyla devam eden üretim, Güney Amerika ve Güney Asya kökenli liçi (lychee- kral meyvesi), kivi, longan, passiflora (çarkıfelek), mango, papaya (ağaç kavunu), ejder meyvesi (pitaya), guava (sarı ve kırmızı çilek), kahve, sapote (çikolata meyvesi), feijoa (kaymak ağacı), karambola (yıldız meyvesi), kei elması, sapodilla, pomela, lime limon, graviola (tarçın elması), goji berry, jackfruit, ambarella (altın elma), moringa, snake fruit (yılan meyvesi), rose apple (gül elması) ve pawpaw meyvesi ile sürüyor.
30'a yakın tropikal meyveyi 25 bin dekar arazi üzerinde diktiği fidanlarla yetiştirmeye başlayan üreticiler, mango ve avokado hasadının ardından ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Çörüş Mahallesi'nde kivi hasadına başladı.
HASAT DÖNEMİ KASIMDA
Çile Mahalle Muhtarı Nihat Gürkan, Gazipaşa'da toplam 170 dekar alanda kivi üretimi yapıldığını, bu yıl 310 ton rekolte beklendiğini kaydetti. Muhtar Gürkan, Yeniköy, Çile, Doğanca Çörüş, Gökçesaray, Çığlık mahalleleri başta olmak üzere ilçe genelinde deniz seviyesinden 400 metre yükseklikten 700 metre yüksekliğe kadar her yerde kivi yetiştirildiğini söyledi.
TURFANDA KİVİ ÇIKTI
Üreticilerden İdris Gürkan ise kivi hasadının kasım ayında başladığını, şu an turfanda ürün toplandığını kaydetti. Asıl hasat döneminin başlamadığına değinen Gürkan, ilçede kivi üretimi yapan ilk üreticilerden biri olduğunu söyledi. 35 yıl önce deneme amaçlı 6 ağaç diktiğini belirten Gürkan, "Üretim yapana çok iyi getirisi var. İlaçlama gerekmiyor. Bol bol sulamak yeterli. Bölgemiz sıcak olduğu için gün aşırı sulamak lazım. Şu anda kilosu 5 lira. Kasım ayı tam hasat dönemi. O zaman fiyatı düşecektir" dedi.
Kivi hasadında çalışan Ayşe Gürkan da, "Bahçelerde kivi hasadına başladık. Komşumuza yardıma geldik. Burada her işi imece usulü yapmaya çalışıyoruz. Kolay bir işçiliği var. Diğer ürünler gibi hasadı zor değil" diye konuştu.

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