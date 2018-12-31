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Antalya'da turist rekoru: 13 milyonu geçti (Arşiv)

FİNANS HABERLERİ  | 31.12.2018 14:22 | Son Güncelleme

TURİZMDE en iyi yılın geçirildiği Antalya'ya, 30 Aralık itibarıyla gelen turist sayısı, 13 milyon 57 bine ulaştı.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TURİZMDE en iyi yılın geçirildiği Antalya'ya, 30 Aralık itibarıyla gelen turist sayısı, 13 milyon 57 bine ulaştı. Rusya, 4,7 milyona yakın ziyaretçiyle Antalya'ya en çok turistin geldiği ülke oldu.

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'ya, Antalya Havalimanı ve Gazipaşa- Alanya Havalimanı'ndan 30 Aralık itibarıyla gelen turist sayısı, 13 milyon 57 bin oldu. Turistlerin 12 milyon 707 bini Antalya Havalimanı, 350 bini de Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na indi. Antalya, bu turist rakamıyla tarihin en iyi yılı olan ve 11,5 milyon kişinin geldiği 2014'ü geride bıraktı. 2014 yılına göre, yaklaşık 1,5 milyonluk artışla tüm senelerin en yüksek turist rakamına ulaşıldı.

Antalya Havalimanı açısından bakıldığında, kente gelen turist sayısı, 1- 30 Aralık günlerinde 193 bin 815 kişiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 oranında arttı. Antalya'ya 1 Ocak- 30 Aralık günlerinde 12 milyon 707 bin 86 turist gelirken, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 31 oranında artış kaydedildi.

RUSLAR İLK SIRADA

İki havalimanı üzerinden gelen 13 milyonu aşkın ziyaretçinin 4,7 milyondan fazlasının Rus turistler olduğu belirtildi. Rus turist sayısı, toplam rakamın yüzde 35'ini oluşturdu. İkinci sırayı ise 2,5 milyona yakın kişiyle Alman turistler aldı. İki ülkenin turist sayısı, kente gelen toplam turistin yüzde 61'ini oluşturdu. Böylece kente gelen her 5 turistin 2'si Rus, 1'i Alman oldu. Geçen yıla göre Rus turist sayısı, yüzde 25 oran ve 1 milyona yakın kişi, Alman turist sayısı ise yüzde 37 oran ve 700 bine yakın kişi arttı.

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