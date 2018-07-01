FİNANS

Antalya'da turist sayısındaki artış hız kesmedi

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2018 14:15 | Son Güncelleme

Kente haziran ayında gelen ziyaretçilerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,51 artarak 2 milyonu aştı - Ocak-haziran dönemindeki ziyaretçi sayısı, 4 milyon 885 bin 835 olarak kayıtlara geçti

Antalya'yı haziran ayında 1 milyon 943 bin 20'si yabancı, 68 bin 710'u yerli olmak üzere 2 milyon 11 bin 730 turist ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın haziran ayında 1 milyon 506 bin 816 olan ziyaretçi sayısı, bu yılın aynı döneminde 2 milyon 11 bin 730 olarak kayıtlara geçti.

Uyruklarına bakıldığında haziranda en fazla ziyaretçi, 826 bin 963 kişiyle Rusya Federasyonu'ndan geldi. Bu ülkeden Antalya'ya gelen ziyaretçilerin sayısı yüzde 28,55 arttı. Rus turistlerin sayısı toplam ziyaretçilerin yüzde 42,56'sını oluşturdu.

Rusya'yı 254 bin 406 ziyaretçi ile Almanya, 153 bin 961 kişi ile Ukrayna, 91 bin 518 turist ile İngiltere ve 66 bin 221 ziyaretçi ile Polonya takip etti. Geçen yılın aynı ayına göre Almanya'dan gelenlerin sayısı yüzde 23,71, Ukrayna'dan yüzde 5,45, İngiltere'den yüzde 100,17 ve Polonya'dan yüzde 165,34 arttı.

- Ocak-haziran dönemi

Ocak-haziran döneminde kente gelen ziyaretçilerin sayısı 4 milyon 885 bin 835 olarak kayıtlara geçti. Bunun 4 milyon 651 bin 662'sini yabancılar, 234 bin 173'ünü de yerli turistler oluşturdu.

Toplam ziyaretçi sayısı geçen yılın ilk 6 aylık dönemine göre yüzde 40,18 arttı. 2017 yılının ocak-haziran döneminde 3 milyon 485 bin 437 kişi Antalya'yı ziyaret etti.

Yılın ilk 6 ayında en fazla ziyaretçi 1 milyon 869 bin 442 kişi ile Rusya Federasyonu'ndan geldi. Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,52 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde Almanya'dan 847 bin 745 kişi, Ukrayna'dan 310 bin 699 kişi, İngiltere'den 239 bin 360 kişi, Hollanda'dan 153 bin 554 kişi kenti ziyaret etti. Almanya'dan gelen ziyaretçilerin sayısı yüzde 41,92, Ukrayna'dan yüzde 9,57, İngiltere'den yüzde 71,07, Hollanda'dan yüzde 76,98 yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya turist turizm

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