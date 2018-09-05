Antalya'da 'Turizm' ve 'Helal Turizm' fuarları düzenlenecek

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - TURİZMİN başkenti Antalya'da ilk kez düzenlenmesi planlanan 'Turizm Fuarı' ile 'Helal Turizm Fuarı'na yönelik girişimler başladı.

Antalya'da yaz nedeniyle ara verilen fuarlar 6 Eylül tarihi itibariyle yeniden başlayacak. Yeni dönemin ilk fuarı, İş İnşaat Makineleri Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı olacak. Fuar 9 Eylül'de sona erecek. 2019 yılının Aralık ayına kadar ANFAŞ'ta yapılacak 19 büyük fuarın tarihleri de netleşti. 19 fuardan Yiyecek-İçecek Fuarı ile Otel Ekipmanları ANFAŞ bünyesinde yapılacak, 17'si ise farklı kuruluşlar tarafından Expo Center'de düzenlenecek.

YENİ FUARLAR GELİYOR

Yakın zamanda ANFAŞ Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hüseyin Özdamar, ANFAŞ'ın kendi çabasıyla yaptığı 2 olan fuar sayısını 7'ye çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Daha önce de bu tür taahhütlerin verildiğini belirten Özdamar, bu sözün yerine getirilmesi için önemli adımlar attıklarını dile getirdi. Özdamar, "ANFAŞ'ı büyütme hedefimiz var. İki yeni fuar realize ettik. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 5'e çıkarmayı hedefliyoruz. Wellness ve Sağlıklı Yaşam Fuarı, Telekomünikasyon Fuarı, Turizm Fuarı ve Helal Turizm Fuarı yapmayı istediğimiz fuarlar arasında yer alıyor" dedi.

KONGRELER İÇİN 20 SALON

Antalya'da çok sayıda kongre yapılmasına rağmen ANFAŞ'ın kongrelerden hiç pay almadığına dikkati çeken Özdamar, "20'ye yakın salonumuz var. Bu salonlarımızı kongrelerle değerlendirmek istiyoruz. Otellerde yapılan bazı etkinliklerin merkezimizde yapılmasını istiyoruz. Şahsi hedefim Antalya'yı fuarlar kenti yapmak. Turizm Fuarı ile ilgili çok ciddi çalışıyoruz. Bu fuarın yapılması gereken yer Antalya'dır. Tur şirketlerinin, organizasyon firmalarının yer alacağı profesyonel bir fuar yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

HELAL TURİZM FUARI

Fuarlar vasıtasıyla Antalya'ya gelenlerden elde edilen 100 liranın 91 lirasının şehre, 9 lirasının da ANFAŞ'a kaldığını dile getiren Özdamar, Turizm ve Helal Turizm fuarıyla nokta atışı yapmak istediklerini söyledi. Bu iki fuara yönelik valiliğin bir çalıştay yaptırdığını belirten Özdamar, MÜSİAD ve TSE'nin de buna yönelik çalışmanın içinde yer aldığını anlattı. Özdamar, "Fuarlarla ilgili uluslararası standartlar hazırlandı. Saha uygulamasının nasıl yapılacağına yönelik görüşmelerimiz var. Farklı turizm konseptlerinin yurtdışına pazarlanmasını hedefliyoruz" dedi.

5 YILDIZLI OTEL PLANI

Hüseyin Özdamar, ANFAŞ'ın konum olarak otellere ve havalimanına çok yakın yerde olduğunu belirterek, fuar merkezinin tek salon halinde kullanıldığı zaman Türkiye'deki en büyük yere sahip olduğunu aktardı. Özdamar, şöyle konuştu:

"Kentimize çok turist geliyor ama biz bu turistleri fuarlarımıza taşıyamıyoruz. TSE'den gelmemden dolayı hizmet standartlarını da burada uygulayacağız. Veri tabanı oluşturulmamış. Geriye dönük baktığımızda sadece fuara katılanların sayıları ve katılımcı sayısı yer alıyor. Müşteri memnuniyeti ile ayrıntılı bilgi yok. Yeni bir veri tabanı oluşturacağız. Antalya'nın fuarcılığın merkezi olması için direkt uçuşlarının artırılması lazım. İstanbul'a oranla avantajlarımız çok daha fazla. Fuar sayısını artırdığımızda bulunduğumuz alana 5 yıldızlı bir otel yapma planımız var. Yurt dışı fuarlarda etkinlik yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'yi dünyaya açacağız, dünyayı da Antalya'ya getireceğiz."

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