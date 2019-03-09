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Antalya'da turizmde en iyi ocak-şubat

FİNANS HABERLERİ  | 09.03.2019 12:09 | Son Güncelleme

BU yıl 15 milyon turist hedeflenen Antalya'da yılın ilk iki ayında acentelerle gelen turist sayısı, bugüne kadarki en yüksek rakama ulaştı.

Antalya'da turizmde en iyi ocak-şubat

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- BU yıl 15 milyon turist hedeflenen Antalya'da yılın ilk iki ayında acentelerle gelen turist sayısı, bugüne kadarki en yüksek rakama ulaştı. Acentelerle gelen turist sayısı yüzde 41 artarak 193 bin kişi olarak kaydedildi.
Antalya'nın 2019 yılı ocak ve şubat ayları seyahat acenteleri ve tur operatörleri aracılığıyla gelen turist sayıları, Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz tarafından açıklandı. Antalya'nın yıla turizm açısından iyi haberlerle başladığını kaydeden Yavuz, yılın ilk 2 ayında havalimanı gelişlerinin artışının yanı sıra acenteler vasıtasıyla gelen turist sayısının bugüne kadarki en yüksek rakam olan 193 bin olarak gerçekleştiğini söyledi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artış olduğunu belirten Yavuz, ilk kez futbol gruplarının ilk 5'te yer aldığını açıkladı.
2019 yılının ocak-şubat döneminde turist sayısında ilk sırayı Meeting Point'in aldığını belirten Yavuz, devamında Odeon, Tan Tur, Diana ve futbol grupları olarak sıralandığını söyledi. Ülke dağılımında 78 bin turistle Almanların birinci sırayı aldığını belirten Recep Yavuz, buna göre 2017 ve 2018'deki düşüşlerin 2019 yılında telafi edildiğini vurguladı. Yavuz, Alman tatilcileri 52 bin kişiyle Rusya, 15 bin kişiyle Ortadoğu, 12 bin kişiyle Polonya ve 11 bin kişiyle İngiltere'nin takip ettiğini söyledi.
Bu dönemdeki en yüksek artışın ise yüzde 137 ile İskandinav ülkelerinden gerçekleştiğine dikkat çeken Yavuz, Ukrayna'nın ise son 4 yılın en düşük rakamı 823 turistte kaldığını belirtti.
Antalya Havalimanı aracılığıyla yılın ilk iki ayında gelen toplam turist sayısı ise yüzde 52 artışla 292 bin kişi oldu.

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Antalya'da turizmde en iyi ocak-şubatAntalya'da turizmde en iyi ocak-şubat

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