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Antalya'da "Yaş Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj ve Lojistik Fuarı" açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 15:33 | Son Güncelleme

Vali Münir Karaloğlu: - "Tarımsal üretimde ve ihracatta lojistik çok önemlidir. Lojistik yoksa yaş meyve sebze ticareti geliştirme şansınız yoktur"

Yaş Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj ve Lojistik Fuarı (InterFresh 2018), Antalya Expo Center'de açıldı.

Yaş sebze, meyve üreticileri ve tedarikçileri, fide ve fidan, organik ürün, kuru meyve, sert kabuklu meyve, aromatik bitki, kurutulmuş sebze, dondurulmuş gıda, bitki besleyici, sera sistemleri üreticileri, depolama firmaları, zirai ilaç sektörü, tohum üreticileri, sebze meyve işletme ve saklama teknolojileri firmalarının yer aldığı fuarda, yaklaşık 100 firma stant açtı.

Fuara, yurt içinden katılımcıların yanı sıra İngiltere, Almanya, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Letonya, Ukrayna, Moldova, Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Romanya, Makedonya, Arnavutluk, İran, Irak, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Yemen, Libya ve Cezayir'den 500'ün üzerinde alım heyeti katılıyor.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, fuarın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentin örtü altı meyve ve sebze üretiminde dünyada çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Antalya'da örtü altı sebze üretiminin yanı sıra portakal, muz, nar ve tropikal meyve üretiminde de ciddi artışlar olduğunu ifade eden Karaloğlu, ''Tarımsal üretimde ve ihracatta lojistik çok önemlidir. Lojistik yoksa yaş meyve sebze ticareti geliştirme şansınız yoktur. Çünkü ürün kaybınız çok olur. Soğuk zincir, paketleme ve lojistik çok önemli." dedi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ile THY Kargo arasında ihracatçılar için çok önemli olan hava kargo taşımacılığı konusunda anlaşma imzalandığını hatırlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

''BAİB ile THY Kargo arasındaki sözleşmeyi çok önemsiyorum. Bölgemizdeki yaş meyve sebze ve kesme çiçek ihracatı hava kargoyla hedef pazarlara daha sağlıklı ve kısa sürede ulaşacak. Antalyalı ihracatçılar günün koşullarına göre yüzde 50 daha ucuza ürünlerini taşıyabilecek. Ürünlerimizi hedef pazarlara daha hızlı ulaştırmak zorundayız. Antalya olarak halen Ortadoğu ve Arap ülkelerine yeteri kadar ihracat yapılamamasını kabul etmiyoruz. Yaş meyve sebze ihracat pazarını çeşitlendirmeyi önemli görüyorum.''

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de hem turizm hem de tarımın başkenti Antalya'nın, yaş meyve sebze sektörünün de lokomotifi olduğunu söyledi.

Küresel ısınmayla birlikte dünyada gıda sorununun giderek arttığını ifade eden Türel, "Gıda ve tarım sektörü dünya liderlerinin de gündemini oluşturuyor. Bu nedenle üretime ve ihracata daha fazla ağırlık vermeliyiz. Konya kadar yüz ölçümü olan Hollanda tarım ürünleri ihracatında dünya sıralamasında ilk üç içinde yer alıyor. Biz bu konuda eksikliklerimizi tamamlamak zorundayız. Bize de bu konuda önemli görevler düşüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak tarım sektörüne destek veriyoruz. Üreticilerimize enerjiyi ücretsiz veriyoruz.'' diye konuştu.

InterFresh Yönetici Ortağı Uğur Fora da fuarda 23 ülkeden 500'den fazla alım heyeti bulunduğunu, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen fuarı sürekli hale getirmek istediklerini dile getirdi.

Türkiye'de yıllık yaklaşık 40 milyon ton meyve sebze üretildiğini, bunun ancak yüzde 7'sinin ihraç edilebildiğini belirten Fora, "Türkiye'de meyve sebze fiyatları Avrupa'ya göre yüzde 30 daha düşük seviyede bulunuyor. Türkiye'nin meyve sebze ihracatı yeterli değil. Yaş meyve sebze ihracatını mutlaka artırmamız gerekiyor. Bu nedenle fuarlar çok önemli görevler üstleniyor. Interfresh Fuarı, Türk yaş meyve sebzesinin daha iyi tanıtılmasına olanak verecek.'' dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Vali Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Türel ile Letonya, Brezilya, Makedonya, Moğolistan ve Bosna-Hersek büyükelçileri ile diğer katılımcılar standları gezdi.

Fuar, 20 Ekim'e kadar açık kalacak.

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