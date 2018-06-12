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Antalya'daki AVM'ler bayramın ilk günü kapalı

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 18:30 | Son Güncelleme

ANKARA'da, Ramazan ve Kurban bayramlarının birinci günü ile her yıl 1 Ocak günü kentteki alışveriş merkezlerinin (AVM) kapalı olmasına ilişkin kararın ardından, Antalya Valiliği de benzer karar aldı.

Antalya'daki AVM'ler bayramın ilk günü kapalı

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA)- ANKARA'da, Ramazan ve Kurban bayramlarının birinci günü ile her yıl 1 Ocak günü kentteki alışveriş merkezlerinin (AVM) kapalı olmasına ilişkin kararın ardından, Antalya Valiliği de benzer karar aldı. Turizm kenti Antalya'da Ramazan ve Kurban bayramlarının birinci günü ile her yıl 1 Ocak günü kentteki AVM'ler kapalı olacak.
Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'un 13'üncü maddesi kapsamında, kentteki bütün AVM'lerin Ramazan ve Kurban bayramlarının birinci günü ile her yıl 1 Ocak günü kapalı olması yönünde karar aldı. Yine kentteki AVM'lerin 10.00 ve 22.00 saatleri arasında faaliyet göstermesi kararlaştırıldı.
Ankara'dan sonra benzer bir karara Antalya Valiliği imza attı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (AESOB), dün Antalya Valiliği'ne başvurarak kentteki AVM'lerin Ramazan ve Kurban bayramlarının birinci günü ile her yıl 1 Ocak günü kapalı olması yönünde talepte bulundu. Esnafın da yoğun talebinin ardından Antalya Valiliği, AVM'lerin Ramazan ve Kurban Bayramı'nın birinci günü ile 1 Ocak günü kapalı tutulması kararı aldı.
AVM'LERE TEBLİĞ EDİLDİ
Antalya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 13'üncü maddesi kapsamında aldığı karar, Vali Münir Karaloğlu'nun imzasıyla kentteki tüm AVM'lere tebliğ edildi. Buna göre kentteki AVM'ler bayramlarda 10.00- 22.00 saatleri arasında hizmet verecek.
KARARA UYMAYANLARA PARA CEZASI
AVM'lere tebliğ edilen kararda, "Alışveriş merkezleri Ramazan ve Kurban Bayramı'nın birinci günü ile her yıl 1 Ocak gününde kapalı olacaktır. Açılış ve kapanış saatleri konusunda gerekli denetimler Ticaret İl Müdürlüğü ve ilçe kaymakamlıkları tarafından yapılacaktır. Belirlenen çalışma saatlerine uymayan alışveriş merkezleri hakkında 6585 sayılı kanunun hükümleri çerçevesinde idari para cezası uygulanacaktır" denildi.
BAŞKAN ÇETİN: AVM'LERDEN TALEP GELDİ
ATSO Başkanı Davut Çetin, kararın esnafa hayırlı olmasını diledi. AVM'lerde hizmet veren işletme sahiplerinden bayramların birinci gününün tatil olmasıyla ilgili talep geldiğini kaydeden Başkan Çetin, "Biz de bu talep üzerine başvuruda bulunduk. Vali Münir Karaloğlu da onayladı. Çalışanların bayramı biraz olsun yaşaması açısından önemli bir karar. Bizim üyelerimizin de bir gün tatil yapabilmesi için böyle bir karara başvurduk. AVM'ler bayramda bir gün kapalı olunca, esnafımızın da kazancı artacaktır. Bu anlamda çok faydası olacak" dedi.
AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise Vali Münir Karaloğlu'ndan bayramın birinci günü Antalya'daki tüm AVM'lerin kapatılması konusunda dün yazılı talepte bulunduklarını belirtti. Aynı zamanda AVM açılış saatlerinin 10.00- 22.00 arasında olmasını da talep ettiklerini ifade eden Başkan Dere, "Valimiz bu kararı olumlu buldu. Bugün de onaylandı. Esnafımız biraz olsun nefes alacak" diye konuştu. Başkan Dere, AVM'lerdeki işletmelerde çalışan pek çok kişinin kendilerini arayarak karar için teşekkür ettiğini söyledi.

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Antalya'daki AVM'ler bayramın ilk günü kapalıAntalya'daki AVM'ler bayramın ilk günü kapalı

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