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Antalya'dan "Gelin Kardeş Olalım" projesi

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

Yaş sebze ve meyve üretiminde ülkenin lideri konumundaki Antalya'nın tarımdaki başarısının, diğer kentlerde de sağlanması için Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Gelin Kardeş Olalım" projesi hayata geçirildi - Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen: - "Ülkemizin tarımsal politikasını daha doğru yönlendirmeye yönelik güzel bir adım attık"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yaş sebze ve meyve üretiminde ülkenin lideri konumundaki Antalya'nın tarımdaki başarısının, diğer kentlerde de sağlanması için Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Gelin Kardeş Olalım" projesi başlatıldı.

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, AA muhabirine, ülkenin tarımsal üretim potansiyelinin artırılmasına katkıda bulunmak ve tarım alanında tecrübelerini diğer il ve ilçelerle paylaşmak amacıyla "Gelin Kardeş Olalım" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Antalya'daki tarımsal tecrübeyi 81 ilin gönüllü il ve ilçelerine aktarmak amacıyla geçen yıl kasım ayında ülke genelinde ilana çıktıklarını dile getiren Özen, "Ülkemizin tarımsal politikasını daha doğru yönlendirmeye yönelik güzel bir adım attık. 'Kardeş olalım' çağrısına 45 ilden, 67 ilçeden yanıt geldi. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 18 kardeşimizi belirledik ve o ilçelerden heyetleri ilimizde ağırladık. Onların ilçelerindeki potansiyeli irdeledik. Kendi ilçelerimizle değerlendirdik." dedi.

Bu kapsamda Konya'nın Tuzlukçu, Eskişehir'in Beylikova, Hakkari'nin Çukurca ilçelerinden çiftçilerin geldiğini ve kendilerini Korkuteli ilçesine yönlendirdiklerini anlatan Özen, "Çukurca ilçesinden özellikle kültür mantar yetiştiriciliği konusunda talep geldi. Korkuteli'ndeki kültür mantar yetiştiriciliği alanlarını gezdiler, bilgi aldılar. O bölge de kültür mantar yetiştiriciliğine elverişli. Önümüzdeki günlerde de bir heyet Çukurca'ya giderek mantar üretimini başlatacaklar." diye konuştu.

Proje ile Türkiye tarımının 2023 hedeflerine katkıda bulunmayı istediklerini vurgulayan Özen, bu sayede Anadolu'nun değişik bölgelerinde Antalya'nın izlerinin yer alacağını ifade etti.

Özen, çalışmanın kentler arasındaki birlik ve beraberliği artıracağına inandığını belirterek, "Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bu dönemlerde projemiz, hem isim, hem slogan hem de çalışma sistemi olarak büyük bir eksikliği gidermiş olacak. İnşallah proje, farklı alanlara ve kentlere de yansır." değerlendirmesinde bulundu.

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