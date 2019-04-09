HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yaş sebze ve meyve üretiminde ülkenin lideri konumundaki Antalya'nın tarımdaki başarısının, diğer kentlerde de sağlanması için Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Gelin Kardeş Olalım" projesi başlatıldı.

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, AA muhabirine, ülkenin tarımsal üretim potansiyelinin artırılmasına katkıda bulunmak ve tarım alanında tecrübelerini diğer il ve ilçelerle paylaşmak amacıyla "Gelin Kardeş Olalım" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Antalya'daki tarımsal tecrübeyi 81 ilin gönüllü il ve ilçelerine aktarmak amacıyla geçen yıl kasım ayında ülke genelinde ilana çıktıklarını dile getiren Özen, "Ülkemizin tarımsal politikasını daha doğru yönlendirmeye yönelik güzel bir adım attık. 'Kardeş olalım' çağrısına 45 ilden, 67 ilçeden yanıt geldi. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 18 kardeşimizi belirledik ve o ilçelerden heyetleri ilimizde ağırladık. Onların ilçelerindeki potansiyeli irdeledik. Kendi ilçelerimizle değerlendirdik." dedi.

Bu kapsamda Konya'nın Tuzlukçu, Eskişehir'in Beylikova, Hakkari'nin Çukurca ilçelerinden çiftçilerin geldiğini ve kendilerini Korkuteli ilçesine yönlendirdiklerini anlatan Özen, "Çukurca ilçesinden özellikle kültür mantar yetiştiriciliği konusunda talep geldi. Korkuteli'ndeki kültür mantar yetiştiriciliği alanlarını gezdiler, bilgi aldılar. O bölge de kültür mantar yetiştiriciliğine elverişli. Önümüzdeki günlerde de bir heyet Çukurca'ya giderek mantar üretimini başlatacaklar." diye konuştu.