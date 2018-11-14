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Antalya’nın büyük projelerinin yalıtım tercihi İzocam oldu

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 11:19 | Son Güncelleme

Antalya’nın önde gelen projeleri ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği için İzocam'ı tercih etti

İSTANBUL (AA) - İzocam, ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği için Antalya’nın önde gelen projeleri tarafından tercih edildi.

İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, doğru yalıtım malzemeleri ve doğru uygulamalar, binalarda ısı verimliliği sağlayarak hem doğal kaynakların korunmasına hem de enerjide dışa bağımlı olan Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor. Isı ve ses yalıtımlı, enerji verimliliği yüksek, yangın güvenliği sağlanmış binalar enerji tüketiminin azaltılmasında çok önemli rol oynuyor.

Zeminden çatıya, tesisattan ara bölmelere kadar her uygulama alanı için nitelikli yalıtım malzemeleri üreten İzocam, bir konuta içeriden uygulanabilecek yalıtımdan, sanayi yapılarına, okul ve hastanelere kadar her türlü binanın yalıtım ihtiyacına yanıt veriyor.

Türkiye’de ve dünyada yalıtım sektöründe yedi farklı ürünü aynı çatı altında üretebilen tek şirket konumunda olan İzocam, ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği için Antalya’nın önde gelen projelerinin tercihi oldu.

Antalya İzocam bayisi Arsucan tarafından temin edilen İzocam ürünleriyle gerçekleştirilen 45 bin metrekarelik proje alanında 20 bin 62 metrekare İzocam Manto Taşyünü ürünü kullanıldı. Proje uygulaması ise Yöntem Yapı tarafından gerçekleştirildi. Kalitesi ve sunduğu hizmetler nedeni ile İzocam’ın tercih edildiği bu projede binanın ısı yalıtımı yapılırken, yangın güvenliği ve ses yalıtımı da sağlanmış oldu.

Nest Congress & Exhıbıtıon Center de, Antalya’nın Belek ilçesi Serik beldesinde Yazıcı Demir Çelik San. Tic. AŞ tarafından gerçekleştirilen 24 bin metrekare alana yayılan projede İzocam bayisi Arsucan tarafından temin edilen ürünler tercih edildi. Uygulaması OSK İzolasyon tarafından yapılan projede yaklaşık 19 bin metrekarelik farklı özelliklerdeki İzocam Teras Çatı Levhası ürünleri kullanıldı.

Doubletree By Hilton Hotel ise Antalya'nın Muratpaşa bölgesinde Ka Tasarım İnşaat şirketi tarafından gerçekleştirilen 4 bin metrekare alandaki projede ve İzocam bayisi Arsucan tarafından temin edilen İzocam ürünleri kullanıldı. Projede 847 metrekare İzocam Taşyünü Levha, 5 bin 529 metrekare İzocam Ara Bölme Levhası ve bin 756 metrekare İzocam Dış Cephe Levhası ürünleri kullanıldı. Ka Tasarım tarafından yapılan uygulama öncesinde, İzocam uygulamada kullanılacak ürünler ve yoğunlukları konusunda yalıtım danışmanlığı hizmeti de sundu. Proje ile odalar arası ses yalıtımı ve dış cephe ısı yalıtımı gerçekleştirilmiş oldu.

Sunis Blue Resıdence da Antalya’da Konyaaltı sahil yolunda Beta Mimarlık tarafından gerçekleştirilen 10 bin metrekarelik alandaki bu projenin ısı yalıtımında 13 bin metrekarelik İzocam Dış Cephe Levhası ürünü kullanıldı. İzocam bayisi Arsucan tarafından temin edilen İzocam ürünlerinin uygulaması da Beta Mimarlık Hizmetleri tarafından yapıldı.

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