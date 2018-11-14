Antalya’nın büyük projelerinin yalıtım tercihi İzocam oldu

İSTANBUL (AA) - İzocam, ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği için Antalya’nın önde gelen projeleri tarafından tercih edildi.

İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, doğru yalıtım malzemeleri ve doğru uygulamalar, binalarda ısı verimliliği sağlayarak hem doğal kaynakların korunmasına hem de enerjide dışa bağımlı olan Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor. Isı ve ses yalıtımlı, enerji verimliliği yüksek, yangın güvenliği sağlanmış binalar enerji tüketiminin azaltılmasında çok önemli rol oynuyor.

Zeminden çatıya, tesisattan ara bölmelere kadar her uygulama alanı için nitelikli yalıtım malzemeleri üreten İzocam, bir konuta içeriden uygulanabilecek yalıtımdan, sanayi yapılarına, okul ve hastanelere kadar her türlü binanın yalıtım ihtiyacına yanıt veriyor.

Türkiye’de ve dünyada yalıtım sektöründe yedi farklı ürünü aynı çatı altında üretebilen tek şirket konumunda olan İzocam, ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği için Antalya’nın önde gelen projelerinin tercihi oldu.

Antalya İzocam bayisi Arsucan tarafından temin edilen İzocam ürünleriyle gerçekleştirilen 45 bin metrekarelik proje alanında 20 bin 62 metrekare İzocam Manto Taşyünü ürünü kullanıldı. Proje uygulaması ise Yöntem Yapı tarafından gerçekleştirildi. Kalitesi ve sunduğu hizmetler nedeni ile İzocam’ın tercih edildiği bu projede binanın ısı yalıtımı yapılırken, yangın güvenliği ve ses yalıtımı da sağlanmış oldu.