FİNANS

Antalya'nın ilk 5 aydaki turizm rakamları

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 11:26 | Son Güncelleme

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı: - "Antalya, Türkiye turizm büyümesinin ortalamasını yükselten bir büyüme gerçekleştirmiştir. Antalya, Türkiye turizminin büyümesinde itici güç olmuştur"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya'da turizm sektörünün Türkiye genelinden daha büyük bir büyüme gösterdiğini bildirdi.

Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'nın ocak-mayıs dönemindeki turizm rakamlarını değerlendirdi.

Geçen ay kaynak pazarlardan Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43, Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısının ise yüzde 79 attığını belirten Yağcı, mayısta Rusya, Ukrayna, İngiltere, Polonya, Belarus, Romanya ve Litvanya'dan gelen turist sayılarının turizmde en iyi yıl olan 2014 yılını geçtiğini vurguladı.

Yağcı, açıklamasında şunları ifade etti:

"Bunun yanı sıra Almanya, Kazakistan, Hollanda, Belçika, Danimarka ve Norveç pazarlarında 2017 yılına kıyasla büyüme gerçekleşmiş fakat 2014 yılı rakamlarına henüz ulaşılmamıştır. Özetle, mayıs ayı genelinde Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 2017 yılına göre yüzde 50 artmış, 2014 ve 2015 yılını geçip, en iyi mayıs ayını yakalamış bulunmaktayız. Ocak-mayıs 2018 yılı verilerine baktığımızda Antalya'ya gelen turist sayısı 2 milyon 874 bin 105 olup 2017 yılına göre yüzde 45, 2015 yılına göre yüzde 10 artmış ve 2014 yılı yakalanmıştır."

Artış trendinin devam edeceğini düşündüğünü belirten Yağcı, "Türk turizminin gelişmesinde önemli yapı taşlarından birisi olan Avrupa pazarının bu dönemde de büyümeye geçmesi 2019 yılı için farklı bir umut verici gelişme olmuştur. Ayrıca Antalya, Türkiye turizm büyümesinin ortalamasını yükselten bir büyüme gerçekleştirmiştir. Antalya, Türkiye turizminin büyümesinde itici güç olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERHakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?Hakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?
TÜRSAB Başkanı: Acentalar 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecekTÜRSAB Başkanı: Acentalar 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecek
Orta Doğu ülkelerine Alaşehir'den salamura yaprakOrta Doğu ülkelerine Alaşehir'den salamura yaprak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AKTOB Başkanı Erkan Yağcı antalya turizm

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Bayram tatili için otobüs firmalarına ek sefer izni!

Bayram tatili için otobüs firmalarına ek sefer izni!

Binlerce emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir?

Binlerce emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir?

Dolar ne kadar? Dolar kuru yeni haftaya nasıl başladı, yükseliş sürüyor mu?

Dolar ne kadar? Dolar kuru yeni haftaya nasıl başladı, yükseliş sürüyor mu?

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TÜRSAB Başkanı: Acentalar 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecek

TÜRSAB Başkanı: Acentalar 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecek

Orta Doğu ülkelerine Alaşehir'den salamura yaprak

Orta Doğu ülkelerine Alaşehir'den salamura yaprak

TOKİ’den Silivri’de bin 356 adet konut satışı

TOKİ’den Silivri’de bin 356 adet konut satışı

Zeybekci: Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri manipülatif ve spekülatif

Zeybekci: Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri manipülatif ve spekülatif

Türkiye'nin en modern borsa kompleksi

Türkiye'nin en modern borsa kompleksi

Lisinia'ya 200 bin ziyaretçi hedefi

Lisinia'ya 200 bin ziyaretçi hedefi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.