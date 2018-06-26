FİNANS

Antalya'ya 4,5 milyondan fazla turist geldi

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 15:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, bu yıl '14 milyon turist' hedefiyle tüm zamanların rekoru kırılmak istenirken, 25 Haziran itibarıyla yılbaşından bu yana kente gelen turist sayısı 4 milyon 507 bin 301'e yükseldi.

Antalya'ya 4,5 milyondan fazla turist geldi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, bu yıl '14 milyon turist' hedefiyle tüm zamanların rekoru kırılmak istenirken, 25 Haziran itibarıyla yılbaşından bu yana kente gelen turist sayısı 4 milyon 507 bin 301'e yükseldi. Seçimlerin ve Rusya'daki Dünya Futbol Şampiyonası'nın etkilemediği turizmde, geçen yıla göre artış oranı, yüzde 42 oldu.
Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Antalya'da, hem Rusya'dan hem de Avrupa ülkelerinden rekor artışlarla 2018 yılında yeni rekorlara imza atılıyor. Kent turizminde, 1 Ocak- 25 Haziran tarihlerinde bu yıl 4 milyon 507 bin 301 turist sayısına ulaşılarak, 4,5 milyon bandı geçildi. Bu rakamla Antalya, en iyi rakamı yakaladığı 2014 yılının da üzerinde seyretmeye devam ediyor. 2016'da Rusya ve Avrupa pazarında, 2017'de ise Avrupa pazarında meydana gelen düşüşler nedeniyle kötü 2 yıl geçirilen Antalya'da, bu yıl toparlanma süreci oldu. Hem Rusya pazarında hem Avrupa pazarında hem de diğer pazarlarda yükselişler, sektörde yeni rekorları da beraberinde getirdi.
Hava yoluyla kente gelen turist sayısı, 25 Haziran tarihi itibarıyla 4,5 milyon barajını aşarken, haziran ayı rakamları da 2 milyona doğru koşuyor. Antalya'da turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre, 1 milyon 329 bin 886 kişi arttı. En çok turistin ağırlandığı 2014'ün aynı dönemine göre ise kente 189 bin 270 daha fazla turist geldi.
Antalya'ya, 1- 25 Haziran tarihlerinde gelen turist sayısı ise 1 milyon 645 bin 544 olarak açıklandı. Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı, yüzde 33 olurken, gelen turist sayısı 412 bin 543 arttı. 2014 yılının haziran ayındaki 25 günlük dönemde 1 milyon 453 bin kişi olan turist sayısına göre ise 191 bin 936'lık artış oldu. Antalya'da haziran ayında ağırlanan turist sayısı ortalaması ise günlük 65 bin 821 oldu. Kente bu yıl en çok turistin giriş yaptığı günler ise 79 bin 485 kişiyle 23 Haziran Cumartesi, 79 bin 345 kişiyle 17 Haziran Pazar oldu.

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Antalya'ya 4,5 milyondan fazla turist geldiAntalya'ya 4,5 milyondan fazla turist geldiAntalya'ya 4,5 milyondan fazla turist geldi

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