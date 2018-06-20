FİNANS

Antalya'ya gelen turist sayısı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 11:23 | Son Güncelleme

Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına bu yıl 19 Haziran itibarıyla gelen turist sayısı 4 milyonu aştı

Antalya'ya bu yıl havayoluyla 19 Haziran itibarıyla 4 milyon 85 bin 266 turist geldi.

AA muhabirinin Antalya Valiliğinden edindiği bilgiye göre, Antalya ve Gazipaşa havalimanlarında bu yıl, geçen yıllara göre büyük bir yoğunluk yaşandı.

Geçen yıl 19 Haziran'a kadar 2 milyon 858 bin 397 turistin geldiği havalimanlarına, bu yılın aynı döneminde 4 milyon 85 bin 266 turist iniş yaptı.

Haziranda havalimanlarından günlük ortalama 64 bin 395 turist hizmet aldı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Antalya Havalimanı turist

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