FİNANS

Antalya'ya gelen yabancı turistte tüm zamanların rekoru

FİNANS HABERLERİ  | 01.01.2019 11:20 | Son Güncelleme

Kente 2018 yılında gelen yabancı turistlerin sayısı, tüm zamanların rekorunu kırarak 13 milyon 642 bin kişiye ulaştı - Antalya Valisi Münir Karaloğlu: - "2018 yılında yabancı turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 31 artış oldu. Antalya Havalimanı, Gazipaşa Havalimanı ve transit yolcularla beraber baktığımızda toplam yabancı ziyaretçi sayımız 13 milyon 642 bin oldu. Bu rakam bütün zamanların en iyi rakamını ifade ediyor" - "2019, Aspendos yılı olacak. İnşallah ocak ayının üçüncü haftasında bu konuda ciddi bir tanıtım toplantısı yapacağız"

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Antalya'ya 2018 yılında gelen yabancı turistlerin sayısı, tüm zamanların rekorunu kırarak 13 milyon 642 bin kişiye ulaştı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya ve Türkiye turizminin 2016 yılındaki kırılmadan sonra iki sezondur harikalar yarattığını söyledi.

Hem 2017'deki hem de 2018'deki artış rakamlarının çok memnuniyet verici olduğunu belirten Karaloğlu, "2018 yılında yabancı turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 31 artış oldu. Antalya Havalimanı, Gazipaşa Havalimanı ve transit yolcularla beraber baktığımızda toplam yabancı ziyaretçi sayımız 13 milyon 642 bin oldu. Bu rakam bütün zamanların en iyi rakamını ifade ediyor. Antalya için bütün zamanların rekoru anlamına geliyor." diye konuştu.

Karaloğlu, 2018 için koydukları hedefi tutturduklarını ifade ederek, 2016 kırılmasından sonra 2017'de turizmin toparlandığını, 2018'in de hasılat toplama yılı olduğunu kaydetti.

Karaloğlu, "Esas hedefimiz ve beklentimiz 2019 ve 2020. Turizme sadece turist sayısı bakımından yaklaşamayız. Turist başına elde ettiğimiz gelir de çok önemli. İnşallah 2019 gerçek manada kişi başı gelirimizi artıracağımız yıl olacak diye bir beklentimiz var. Şu kesin ki 2019, 2018'den daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- En çok turist Rusya'dan

Antalya'yı 2018 yılında 4 milyon 801 bin Rus turistin ziyaret ettiğini belirten Vali Karaloğlu, Rus turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 26,47 artış olduğunu söyledi.

Kente en fazla ziyaretçinin geldiği ikinci ülkenin Almanya olduğunu kaydeden Karaloğlu, 2018 yılında 2 milyon 317 bin Alman turistin Antalya'yı ziyaret ettiğini, bu ülkeden gelen turist sayısında da bir önceki yıla göre yüzde 36,74 artış kaydedildiğini dile getirdi.

Karaloğlu, geçen yıl Ukrayna'dan 717 bin, İngiltere'den de 637 bin turistin geldiği bilgisini verdi.

2018'de Polonya pazarında çok büyük sıçrama olduğuna işaret eden Karaloğlu, "Polonya, 400 bin ziyaretçi ile beşinci sıraya yerleşti. Bir önceki yıla göre yüzde 137'lik artış var. Polonya pazarındaki artışın 2019'da da devam edeceğini düşünüyorum. Polonya, 2-3 yıl içinde Avrupa'daki en önemli, en güçlü pazarlarımızdan biri olacak." görüşünü paylaştı.

Hem merkez hem de batı Avrupa'da ciddi artış olduğunu vurgulayan Karaloğlu, Avrupa pazarının çok önemli ve öncelikli olduğunu fakat Çin'den Japonya'ya, Hindistan'dan Ortadoğu'ya pazarı ve turizm dallarını çeşitlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Bir ülkeye turist gelmesi için en önemli faktörün güvenlik olduğuna işaret eden Karaloğlu, 2016'da bazı olumsuzluklar yaşandığını fakat şu anda Türkiye'nin huzur ülkesi konumunda bulunduğunu, bunun da turist sayısındaki artışın en önemli nedenlerinden biri olduğunu belirtti.

Karaloğlu, Antalya'nın güvenli bir şehir olmasının yanı sıra altyapısı çok güçlü bir kent olduğunu kaydederek, "Altyapımız bu kadar iyi olmasa bugün bu kadar turisti ağırlayamazdık." dedi.

- 2019 Aspendos yılı

Karaloğlu, 2018'i "Perge yılı" ilan ettiklerini, Perge'nin konuşulması ve tanıtılması bakımından hedeflerine ulaştıklarını dile getirerek, 2019'un da "Aspendos yılı" ilan edileceğini söyledi.

Karaloğlu, şöyle konuştu:

"2019, Aspendos yılı olacak. İnşallah ocak ayının üçüncü haftasında bu konuda ciddi bir tanıtım toplantısı yapacağız. Bir kurumsal kimlik oluşturuyoruz. Bu konuda AKTOB tarafından hazırlanan güzel bir çalışma var. Bunu ocak ayının üçüncü haftasında kamuoyu ile paylaşacağız. Aspendos denince hem kamuoyunda hem de bizlerde hep o tiyatronun görüntüsü vardır. Sanki Aspendos sadece tiyatrodan ibaretmiş gibi bir algı var. Aspendos aslında Akdeniz bölgesindeki en önemli antik kentlerden biri. Tiyatroda, opera, bale gösterilerinin sayısını artıracağız.

Antalya'da her sene düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali var. Bu sene inşallah Uluslararası Tiyatro Festivali'nin hem açılış hem de kapanış oyununu Aspendos Antik Tiyatro'da yapacağız. Antik tiyatroda 15 bin kişinin aynı anda izleyebileceği bir ortamı Türkiye ve dünya ile paylaşmak istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Devlet Tiyatroları, opera ve bale gibi birimler, Aspendos'ta hangi etkinlikleri yapabilecekleri konusunda çalışma yürütüyor. 2019'da neredeyse her günü her gecesi Aspendos'ta bir etkinliğin olduğu sezonu her beraber yaşamış olacağız."

Temalı yılların devam edeceğini belirten Karaloğlu, gelecek dönemde 2020 yılının 3 adayını belirleyeceklerini, adaylardan birini de 2020'nin başında ilan edeceklerini bildirdi.

Antalya'nın kayak merkezi Saklıkent'te kış turizmi konusundaki çalışmalarla ilgili de bilgi veren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Saklıkent'te geçen yıl altyapı, yol ve güvenlikle ilgili ciddi çalışmalar yapıldığını, bunun sonucunda bölgeye gelen ziyaretçi sayısında yüzde 600 artış kaydedildiğini söyledi.

Saklıkent'in kış turizmi bakımından çok önemli olduğunu vurgulayan Karaloğlu, ilk hedeflerinin bölgeye gelen ziyaretçi sayısını 400-500 binlere çıkarmak olduğunu kaydetti.

Karaloğlu, "Bölgedeki kullanılmayan konutlarda da pansiyonculuğun başlatılması arzusundayız." dedi.

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Antalya Valisi Münir Karaloğlu Aspendos yılı turist turizm

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